El Clownia torna a ajornar la setena edició fins al 2022

El festival Clownia, organitzat per Txarango a Sant Joan de les Abadesses, torna a endarrerir la seva setena edició i finalment se celebrarà del 23 al 26 de juny de 2022. Segons el grup les circumstàncies actuals de la crisi sanitària no han permès adaptar el certamen -«basat en la proximitat entre el públic i els artistes»- en un format que garanteixi l'assistència de tots els que han adquirit les entrades, exhaurides des de fa mesos. Els organitzadors tampoc podien fer front a l'adaptació de l'espai d'acampada a les condicions que marca el Procicat sense incrementar excessivament les despeses previstes. En tot cas, les entrades adquirides per aquesta setena edició segueixen sent vàlides per assistir al festival l'any vinent. El festival Clownia ja es va veure obligat a ajornar la setena edició l'estiu del 2020, en plena crisi del coronavirus, i s'havia reprogramat per al proper mes de juny.