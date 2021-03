«The babysitter»: Una festa satànica esbojarrada

En Cole, un nen solitari que pateix els abusos dels seus companys a l'escola, es queda un cap de setmana amb una cangur per la qual sent un principi d'enamorament. Una nit, en Cole es queda despert i esbrina què fa la cangur mentre ell se suposa que està dormint.

The babysitter és una comèdia de terror fresca, dinàmica i divertida, engalanada d'slasher juvenil, que agafa la fórmula de Solo en casa (Chris Columbus, 1990) i la barreja amb rituals demoníacs, sang, i màgia negra, per aconseguir un metratge destinat a un target d'edats superiors al de les pel·lícules de Macaulay Culkin. Aquest film deixa de banda els prejudicis i juga a passar-s'ho bé des del primer minut, contagiant a l'espectador l'esperit gamberro amb el qual s'ha concebut i aconseguint que els elements de l'argument que podrien grinyolar siguin ignorats sense problema per submergir-nos tranquil·lament en la diversió. Una diversió que ens arriba a través d'uns personatges amb caràcters hilarants, amb unes línies de diàleg que freguen l'absurd, sabent molt bé on han d'arribar per no passar-se de graciosos i caure en la comèdia patètica. El dinamisme del muntatge juga un paper imprescindible pel ritme inquiet que necessita la pel·lícula per tal de funcionar el millor possible, amb detalls que li donen una personalitat que la fa atractiva i diferent. La qualitat de fotografia i imatge són un plus extra per gaudir el visionat, quelcom que ja és marca de la casa a les produccions de Netflix.

La pel·lícula va ser un èxit i la plataforma va estrenar una segona part, The babysitter: The killer queen (McG, 2020). Aquesta seqüela, però, tot i ser entretinguda, perd l'originalitat i sorpresa de la seva predecessora i no aconsegueix arribar al seu nivell.



The babysitter

Gènere: Comèdia / Terror

Director: McG

Plataforma: Netflix

Estats Units, 2017