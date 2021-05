La fi de l'estat d'alarma amb el conseqüent aixecament del toc de queda i la lliure circulació, conviden a tornar a gaudir del cap de setmana -amb precaució perquè el coronavirus encara hi és. Sobretot, ara que els bars i restaurants poden obrir fins a les onze de la nit i oferir sopars. A continuació, et deixem diverses propostes per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines.

Temps de Flors

90 muntatges florals repartits en 83 espais exteriors de nou barris de Girona i perímetre al Barri Vell amb un aforament màxim per a 10.000 persones. Són les grans xifres de la 65a edició del Temps de Flors, que s'adapta a les restriccions per la pandèmia, i que per primera vegada es farà íntegrament a l'aire lliure. Aquest diumenge, dia 16 de maig, és l'últim dia per veure la mostra.

Nit dels Museus

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus que, aquest any se celebra del 15 al 18 de maig, diversos museus gironins com el Museu del Cinema, el Museu d'Història dels Jueus o el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona us ofereixen jornada de portes obertes.

Sotrac a la Mirona

El grup gironí Sotrac actua aquest dissabte, dia 15 de maig, a la sala la Mirona (20.30 h). El concert és assegut i cadascú té una localitat assignada amb distància entre grups de compra. Les localitats s’assignaran per ordre de compra. El preu de l'entrada anticipada és de 12€ i 15€ a taquilla.

Buhos a Olot

Buhos, un dels grans grups d’èxit del panorama musical del país, presenta el seu primer espectacle per a teatre dirigit per Albert Pla. Amb el títol Teràpia col·lectiva, Buhos es reinventen i presenten una obra musical inèdita que et convida a un procés de treball interior i d’evolució personal. Sàtira, reflexió, crítica sense embuts i, sobretot, humor. El concert serà aquest dissabte al Teatre Municipal d'Olot (20 h). Els preus oscil·len entre 15, 12, 7 i 5 euros anticipada; 18, 15, 10 i 7 euros a taquilla el dia del concert.

Mag Lari a Roses

La programació del Teatre Municipal de Roses presenta dissabte 15 de maig a les 20h, l'espectacle del Mag Lari, una barreja espectacular entre humor, il·lusió i màgia. La resposta del públic no s’ha fet esperar i les entrades ja fa dies que estan exhaurides.

Visita al parc neolític de la Draga

El Museu Arqueològic de Banyoles i l'Ajuntament de Banyoles ofereixen una visita al parc, entrant a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobrirnt el dia a dia d’un grup de pagesos i ramaders neolítics. Serà aquest dissabte (11.30 h), amb cita prèvia, i només es durà a terme si hi ha un mínim d'inscrits.

XXXI Triatló Sprint a Sant Feliu de Guíxols

Natació, rectangle de la badia de Sant Feliu, 750m. Ciclisme, circuit d’anada i tornada per la carretera de Tossa fins a Rosamar, 18km. Cursa a peu, dues voltes a un circuit pel passeig de Sant Feliu, 5km. Horaris: 14h recollida de dorsals i xios. 14.30h obertura del box i control de material. Tots els participants han d’entrar el material en aquesta hora, respectant sempre la distància de seguretat entre participants. 15.30h sortida. Al passeig del Mar.

2a Fira del Disc Antic a Palamós

Per dissabte, l'Associació cultural musical Club de Fans 60s 70s 80s organitza la "2a Fira del disc antic a Palamós". A partir de les 10:00h i fins a les 20:30h, el Passeig del Mar es convertirà en un mercat del disc antic, una oportunitat pels nostàlgics del vinil per poder trobar aquell disc perdut. "La 2a Fira del disc antic a Palamós" presenta tot un programa d'activitats, actuacions de dj's, un vermut popular, a partir de les 11:30h i un concert de tancament a les 19:30h amb l'actuació de 3 discjòqueis.