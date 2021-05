És impossible entendre la trajectòria de l’actor Jason Statham sense tenir en compte la del guionista i director Guy Ritchie, i a l’inrevés. Essent dos perfectes desconeguts, van donar la campanada amb Lock & Stock, un noir fet amb quatre lliure esterlines i molta imaginació que va donar la volta el món i els va permetre continuar treballant plegats, ja amb capital nord-americà, a la impagable Snatch. Aquí és quan es comencen a definir ambdues carreres: la de Statham, com a astre incommensurable i carismàtic del cinema d’acció modern; la de Ritchie, com a mercenari que de tant en tant es recorda que és autor i ens regala algunes alegries. Els dos amics encara van tornar a coincidir a la fallida Revólver, del 2005, però des d’aleshores que no havien rodat plegats. Despierta la furia és, en aquest sentit, la perfecta síntesi dels seus moments creatius. Per a l’actor, perquè hi redunda en la seva aureola d’antiheroi expeditiu, i per al director, perquè explora noves formulacions del seu llenguatge tradicional El resultat és un film enlluernador i enrevessat que té unes quantes sorpreses al guió i presenta les millors escenes d’acció de tota la filmografia de Ritchie. L’experiència els ha estat profitosa, però els dos col·legues ja estan filmant una altra pel·lícula del gènere.

El protagonista de Despierta la furia és un home lacònic i estrany conegut com a H. Ha entrat a treballar en una companyia de seguretat que trasllada diners i objectes de gran valor en furgons blindats, i amb prou feines obre la boca per dir cap altra cosa que monosíl·labs. Un bon dia, uns lladres assalten el furgó que custodia i H. reacciona com una autèntica bèstia, deixant els atacants fora de combat amb una facilitat desarmant. Això fa que la resta del seu equip comenci a recelar d’ell i vulgui investigar el seu passat. I si resulta que el tal H. no és ben bé el que sembla? Mentrestant, passant olímpicament de les sospites alienes, el protagonista traça un pla per culminar una agenda oculta de conseqüències imprevisibles.

Al costat de Statham, en un d’aquests propers que ha brodat des dels inicis de la seva carrera, trobem un esplèndid planter de secundaris que inclou Holt McCallany (un gran actor que mereix molt més reconeixement: només cal veure’l a la sèrie Mindhunter per adonar-se’n), Josh Hartnett, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Jason Wong, Post Malone, Niamh Algar, Deobia Oparei, Babs Olusanmokun, Rocci Williams, Chris Reilly i Eddie Marsan, que ja va treballar amb Ritchie a les dues entregues de Sherlock Holmes.