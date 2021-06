Possessió infernal

James Wan es va coronar com un dels reis del terror contemporani gràcies a Insidious i, sobretot, a Expediente Warren, que aconseguia renovar el cinema de fantasmes sense renunciar els seus codis de presentació més tradicionals. Una suma de l’ahir i l’avui del gènere, en definitiva, on el seu autor es basava en dos investigadors reals d’allò paranormal, el matrimoni format per Ed i Lorraine Warren. El seu èxit va ser tan global que, potser sense que Wan en tingués la intenció, va generar l’ara conegut com a Warrenverse: una successió de pel·lícules, algunes a partir de les trames principals i d’altres basades en personatges secundaris, que formen part d’un mateix univers espectral. En formen part la saga Annabelle, La monja i La Llorona. Justament el director d’aquesta última, Michael Chaves, s’encarrega de la tercera entrega de la sèrie mare, Expediente Warren: Obligado por el demonio, que apunta a ser la darrera tot i que probablement obrirà nous fronts per explorar en futurs spin-off. A banda que convé no oblidar qye hi ha prevista una segona entrega de La monja i que el mateix Wan estrena aquest mateix any una nova cinta de terror de patró més o menys similar.

Ambientada durant els anys 80 (la qual cosa implica, per cert, un notable salt temporal respecte a les dues primeres entregues), Expediente Warren: Obligado por el demonio comença quan el matrimoni protagonista acceptar investigar el cas d’un noi, Arne Cheyne Johnson, acusat d’uns crims terribles. Com que ell al·lega que no els va cometre conscientment i estava posseït per una entitat sobrenatural, el Vaticà pretén que els Warren certifiquin si ha estat obra del dimoni o, per contra, és una invenció de l’acusat per no acabar condemnat a mort. Però de seguida que es indaguen les circumstàncies dels crims, els Warren descobreixen que la versió del noi és perfectament factible. I no només això: el cas està més relacionat amb els protagonistes del que mai s’haurien pensat. Així, els Warren es troben davant la seva batalla definitiva contra les forces del mal i també el moment en què hauran de decidir fins on estan disposats a arribar per guanyar-la.

Wan es manté com productor i autor de l’argument, i això repercuteix decisivament en la (bona) feina de Chaves. Expediente Warren: Obligado por el demonio és coherent amb les seves predecessores a l’hora d’alternar subtileses molt inquietants amb segments molt esgarrifosos en què brilla l’ús del so i el muntatge.

També és clau el carisma de la seva parella protagonista, Vera Farmiga i Patrick Wilson, aquí molt ben acompanyats per un elenc format per Sterling Jerins, Charlene Amoia, Julian Hilliard, Shannon Kook, Andrea Andrade, Mitchell Hoog, Megan Brown, Stacy Johnson, Nicky Buggs, Ronnie Gene Blevins i Beth Pilgreen.

La banda sonora torna a ser de Joseph Bishara, que acostuma a deixar-se veure davant la càmera com un dels terrorífics fantasmes de la funció.