Núria Graham passa per l’escenari de l’Ítaca

Camp de Futbol (Gualta)

A 2/4 de 9 del vespre a l’escenari del Camp de Futbol, la cantautora vigatana Núria Graham presentarà en directe els temes del seu darrer treball, Marjorie, en el marc de la programació del festival Ítaca. Cultura i Acció.

Torna el Festival Espurnes de Llagostera

Diversos escenaris

Llagostera s’omple de música aquest cap de setmana, amb una desena de concerts en tres escenaris distribuïts pel nucli antic, en el marc del Festival Espurnes. La cita musical organitzada per la promotora gironina La Tornada finalitza aquest diumenge i, com a acte de clausura, tindrà lloc a la plaça del Castell el concert Cançons per la Llibertat, amb la participació de diversos artistes.

Corpus, a Girona

Catedral de Girona (Girona)

A 3/4 de 8 de la tarda, des de la Catedral sortirà la processó de Corpus de la Porta dels Apòstols i, després de donar tota la volta, es dirigirà cap a la porta principal de la Catedral, per entrar de nou a la seu gironina.

Festa de primavera al barri de Sant Narcís de Girona

Diversos espais (Girona)

El barri de Sant Narcís celebra la seva festa de primavera amb diverses activitats per a tots els públics que es concentren a l'Escola Cassià Costal.

10.00 hores - Celebració de les semifinals i finals del Campionat del Món de Bèlit 2021.

12.00 hores - Missa solemne amb concert de la coral Xàntica a l'església de Sant Narcís.

17.00 hores - Jocs de carrer a la plaça Assumpció.

19.00 hores - Acte de lliurament dels Premis Literaris Sant Narcís 2021. L’acte inclourà també un recital poètic de Josep Pedrals i un record i homenatge a la figura del poeta Joan Margarit, recentment traspassat. Se celebrarà al teatre del Centre Cívic.

46è Aplec de l'Escala

Diversos espais (L'Escala)

10.30 hores - Concert d’Aplec amb la cobla Ciutat de Girona dirigida per Jesús Ventura amb tres sardanes d’estrena i nou recuperades. Se celebrarà a la plaça Catalunya.

17.30 hores - Doble audició de l’Aplec a càrrec de les cobles Els Rossinyolets i La Principal de L’Escala amb tres sardanes d’estrena, una de reestrena i dues de recuperades. Se celebrarà a la plaça Catalunya.

Manu Guix visita Blanes

Teatre Costa Brava Sud (Blanes)

Viure un concert del MANU GUIX amb les millors condicions ara és possible. Inclou un extens repertori on en Manu Guix repassa la seva trajectòria discogràfica ("De cabeza", "Manu Guix", "Onze Llachs" i "Pas a Pas"). A més l'artista versionarà hits de Michael Jackson, Jamiroquai, Sting, Elton John, Jason Mraz, Oasis, Seal, Mecano, Stereophonics i més.

Love of Lesbian, en l'aniversari de l'Auditori de Girona

Auditori de Girona (Girona)

Love of Lesbian protagonitza aquest cap de setmana, en dos concerts, la commemoració del 15è aniversari de l’Auditori de Girona. La banda liderada per Santi Balmes presentarà el seu nou disc VEHN (Viaje épico hacia la nada).

La màgia torna a Torroella de la mà del Fimag

Diversos espais (Torroella de Montgrí)

El Festival Internacional de Màgia (FIMAG) celebra el desè aniversari amb més de 70 espectacles.

Concurs de pintura ràpida, a Palamós

Diversos espais (Palamós)

Nova edició del Concurs de Pintura Ràpida organitzat pel Cercle Artístic de Palamós. El concurs comença a les 8 del matí i acaba a la 1 del migdia. És obert a tots els artistes que hi vulguin participar, les obres poden ser realitzades en qualsevol tècnica i el tema sempre serà Palamós, dins el seu terme.