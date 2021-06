Divendres 11 de juny

22 hores, Concert de Zoo al camp de futbol municipal de Corçà

Dins de la programació de l'Ítaca, la banda valenciana Zoo presenta, a partir de les 22 hores al camp de futbol municipal, el seu tercer disc Llepolies. Zoo s'ha convertit en tot un referent de la música moderna a Europa i presenta dotze noves cançons amb lletres carregades de resposta social i excel·lent maduresa poètica amb la seva energia característica.

18.00 a 20.30 hores, 9a Jornada de l'esport femení a Girona

Fins diumenge se celebra a Girona la novena edició de l'esport femení, amb exhibicions, tornejos i entrenaments de diverses modalitats: tennis, vòlei, judo, gimnàstica rítmica, etc... La jornada transcorrerà a la Plaça Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba i el riu Onyar.

Dissabte 12 de juny i diumenge 13 de juny

Dissabte a les 22 hores, Concert de Clara Peya al camp de futbol municipal de Corçà

Dins de la programació de l'Ítaca, la pianista i compositora Clara Peya presenta el seu disc Perifèria, a partir de les 22 hores al camp de futbol municipal. Aquest cop s'inspira en els espais de pas, en els marges, en allò que no han volgut que mirem. Les perifèries reals i emocionals que genera un sistema hostil que no ens abraça a totes.

Dissabte a les 21 hores, Sopar Concert a la Diva

El quartet format per David Pastor, trompeta; Nito Figueras, piano; Susanna del Saz, veu, i Pedrito Martínez, contrabaix, brinden una oportunitat magnífica per gaudir de grans talents en un espai absolutament exclusiu.

Dissabte a les 21.30 hores, Concert d'Abril Gabriele a la Sala La Mirona de Salt

Nascuda a Buenos Aires i criada a Catalunya, Abril Gabriele va co-fundar Minerva, Banda amb la qual va publicar l'àlbum M, i ara ho fa com a cantant solista. L'actuació començarà a les 21.30 hores i ens presentarà Lost Forever i Hold On, ja disponibles a Spotify i a Youtube.

Dissabte i Diumenge, Fira, nova edició del tap i el suro a diversos espais de Cassà de la Selva

Cassà de la Selva recupera aquesta cap de setmana una cita amb la tradició i el patrimoni surerper descobrir el present i el futur d'aquesta indústria directament vinculada al desenvolupament del municipi. Dissabte s'inaugurarà una exposició de fotografies de Manu Trillo i es descobrirà la nova ruta del suro amb una sèrie de visites teatralitzades. A la fira també es podran fer tastets de productes maridats amb vins de les Gavarres, concerts, mercat de productes fabricats amb suro, concerts i moltes activitats. Pels més petits hi haurà actuacions els dos dies de la fira a més de tallers per fer taps, entre altres activitats.

Dissabte 12 i Diumenge 13, Teatre a la Sala La Planeta, els Tallers del Galliner

A les acaballes del curs escolar, els alumnes de l'escola El Galliner presenten espectacles breus: els Tallers, una sèrie de muntatges frescos, però efímers, on els actors es posaran a prova davant el públic.

Dissabte 12, a les 19.30 hores, al Centre Cívic Sant Narcís, Tona Gafarot presenta disc

La cantautora gironina Tona Gafarot presenta aquest dissabte en directe al Centre Cívic de Sant Narcís el seu segon disc d'estudi, El foc, el caliu i la cendra.

Dissabte 12 i Diumenge 13, al Parc del Collet de Sant Antoni, festa de les entitats de Calonge i Sant Antoni

El parc d'El Collet de Sant Antoni serà l'escenari principal de la Festa de les Entitats, amb la música com a protagonista. Hi haurà activitats per a tota la família, amb visites guiades i concerts de Reggae per Xics, Calypso, The Penguins, Palamós Gospel Choir i Miquel de Roig, la Cobla-Orquestra Internacional Montgrins.

Dissabte 12 i Diumenge 13, a diversos espais de Sant Feliu de Guíxols, Fira explica'm un conte

Un cap de setmana amb el conte com a fil conductor, com a relat d'històries per a nenes i nens, però també per a joves i adults. Parades de llibres, il·lustradors i artesania amb producte relacionat amb el conte pels carrers del centre, espectacles per a tots els públics i activitats en família.

Diumenge 13, entre les 11.30 h i les 14 h i entre les 17 h i les 19.30 h (cada mitja hora), a la Carbonera de Girona, art «Un buit d'emocions»

El festival Inund'Art finalitza aquest diumenge amb la performance que La Nava Va proposen a l'espai La Carbonera del Museu d'Art. Una acció artística que gira al voltant dels dels canvis, les pèrdues i els dols de la vida quotidiana.