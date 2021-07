L’humor torna amb el Salat

Del divendres 9 al diumenge 11 · Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols estrena aquesta cap de setmana el Salat, un nou certamen d’humor que se celebra, en el marc del Festival Porta Ferrada. L’esdeveniment substitueix al Singlot Festival, després que la productora El Terrat anunciés que abandonava el projecte. Santiago Segura, Flo i José Mota presentaran el seu espectacle El sentido del humor; Ignatius Farray al costat de Valeria Ros i Pablo Ibarburu presentarà Por fin juntos; la influencer gaditana Martita de Graná també presentarà nou espectacle mentre que L’Apocalipsi, d’El matí de Catalunya Ràdio faran una funció amb Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee. La cita també comptarà amb els Vengamonjas.

La música és protagonista a la festa major de Calonge

Calonge

Calonge viurà a partir d’aquest divendres un intens cap de setmana de festa major amb els concerts de l’Orquestra DI-Versiones, l’Orquestra Maravella o el grup Litus Bingojam Band.

El Trio Andrée a la Devesa

Dissabte 10 · Girona

El cicle Notes al Parc proposa per aquest dissabte un concert del Trio Andrée. Un projecte que neix amb l’objectiu d’omplir els espais culturals de música en femení, és a dir, d’obres creades per dones.

Les Arrels del Vi

Dissabte 10 i diumenge 11 · Castelló d'Empúries

Arrels del Vi celebra la seva XIII edició amb la participació de 26 cellers de la DO Empordà. Hi haurà dues sessions per dia (d’11.30 h a 15.30 h i de 17.30 h a 21.30 h) i com és habitual també es proposarà una oferta gastronòmica per maridar amb les varietats vinícoles presents a l’esdeveniment.

Cantada d'havaneres al Baix Empordà

Dissabte 10 · Pals / Platja d'Aro

Una setmana després de la cantada de Calella de Palafrugell, els amants de les havaneres tenen aquest dissabte una doble cita amb el gènere. Els Cantaires de l’Estany i Peix Fregit protagonitzaran la XXIX Cantada d’Havaneres de Pals, mentre Susanna del Saz, Els Cremats i Port Bo ho faran a la Cantada de Platja d’Aro.

James Rhodes a l’Istiu

Diumenge 11 · Castelló d'Empúries

El pianista i escriptor James Rhodes oferirà al Festival ISTIU el seu únic concert a les comarques gironines aquest estiu. Un concert de música clàssica que l’artista converteix en un recital personal en el què interpreta obres de Beethoven i Brahms mentre comparteix amb coneixements sorprenents.