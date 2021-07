Parc del Castell D Divendres 16 i dissabte 17 H 22 h

La companyia suïssa Béjart Ballet Lausanne inaugura aquest vespre la 35a edició del Festival Castell de Peralada amb l’espectacle Ballet for life sota la direcció artística de Gil Roman. A través d’una il·luminació acurada, d’una mirada plena d’optimisme i d’un vestuari de colors vius i brillants de Gianni Versace, Béjart mostra una joventut desinhibida combinada a la perfecció amb enginy humorístic, tècnica brillant i la manera desenfada de veure la vida amenitzada per les notes musicals de Così fan tutte de Mozart i Queen. Fins l’1 d’agost el certamen oferirà 14 propostes de lírica i dansa de la mà d’artistes de gran renom com Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Rusfus Wainwright o William Christie, entre d’altres.