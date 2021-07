Si alguna cosa bona ens ha portat el confinament ha estat la creixent afició a sortir a caminar o anar en bicicleta per rutes i senders. Sovint, al costat mateix de casa nostra, tenim paratges que ens passen desapercebuts. No cal fer gaires quilòmetres per poder gaudir d’una bona ruta a peu o en BTT. La comarca de la Selva té al seu interior moltes rutes aptes per a totes les condicions. És un atractiu més afegit a tota la zona del litoral on el camí de ronda forma part també d’aquesta oferta per caminar i descobrir molts racons.

Si ens centrem en l’interior, la comarca de la Selva té molts camins farcits d’antics vestigis i d’elements patrimonials que deixen constància del passat. A la web oficial de Turisme de la Selva trobarem detallades moltes propostes per fer petites caminades i excursions adpatades a tots els nivells. Descobrirem per això el valor de l’aigua a la Selva,un dels seus recursos naturals més preuats, o infinitat de petites ermites que s’aixequen en paratges i turons.

Per exemple, si volem començar per una ruta fàcil i linial podem fer l’itinerari fins a l’ermita de Santa Coloma de Farners. En només una hora podrem cobrir una distància de 3,2 quilòmetres en una ruta linial i pràcticament sense cap dificultat. Segons s’explica a la web de turisme, la ruta per arribar fins a l’ermita comença a la gorga d’en Vilà i passa per l’espai conegut com les Alzines balladores. «Des de l’ermita de Farners tindreu la possibilitat de pujar al Castell de Farners i gaudir d’unes vistes magnífiques de les Guilleries i de la plana de la Selva», ens comenten. Precisament, les vistes des dels diferents turons són un regal pels nostres ulls. Podem tenir aquesta sensació en diferents itineraris com precisament la ruta dels turons a Maçanet de la Selva. En aquest, la cas la distància ja s’incrementa fins als 9,2 quilòmetres i la durada de la ruta s’ha xifrat en dues hores i mitja. No obstant això, no presenta dificultat i tot caminant podem fer una ruta circular que ens permetrà pujar al Turó de Sant Jordi on hi ha situat el castell de Torcafelló, que data del segle XI. És una ruta molt atractiva que reuneix tots els ingredients de la comarca ja que passarem per camps de conreu, masies i petits turons fins arribar a un altre punt culminant com és el turó de Puig Martí. En aquest paratge, segons ens expliquen des de Turisme de la Selva, trobarem «una torre de telegrafia òptica civil del s. XIX que ha estat rehabilitada recentment. Els dos turons ens permeten gaudir d’unes vistes magnífiques».

Si volem seguir visitant ermites de la Selva podem escollir una ruta que ja té una distància més important i una major durada. Es tracta de la ruta a l’ermitade Caulès i el Turó de Puig Ventós dins del terme municipal de Vidreres. Haurem de tenir ja una mínima preparació ja que es tracta d’una ruta circular de 21,5 quilòmetres de distància -inclou anada i tornada- que es pot fer en unes cinc hores. L’itinerari ens portarà a visitar diferents punts de gran interès com el castell de Sant Iscle, la zona dels pantans d’en Llobet, la Torre d’en Llobet i finalment l’ermita de Caulès. Es passa per pistes forestals i estrets corriols, camps de correu i zones on les alzines, suros i pins tan habituals a la Selva tenen un gran protagonisme.

I, finalment, una de les rutes més llargues però a la vegada fàcils, ja que és molt planera, és la ruta de les ermites. Transcore per Caldes de Malavella i té una distància total de 35,5 quilòmetres. Això ja ens requereix un temps d’entre 8 i 9 hores i el seu nivell de dificultat és dificil. És un itinerari circular que ens portarà per ermites, esglésies i capelles. Per exemple, podrem contemplar l’església de Sant Maurici. També al llarg de l’itinerari ens trobarem amb altres camins d’enllaç d’altres rutes.

A l’hora d’orientar-nos sempre hem de fer cas a la senyalització que trobarem en els diferents camins. Cal seguir les indicacions i els colors que ens diuen. Al llarg de les rutes hi ha diferents senyals on consta el destí, la distància i la durada de la ruta. Són indicacions orientatives però que sempre és recomanable tenir ben presents per evitar ensurts.