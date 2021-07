La plataforma Filmin fa una feina mai prou ben valorada recuperant pel·lícules que tenen una distribució limitada o directament nul·la però que gaudeixen d’un cert culte entre els aficionats a un gènere. És el cas de la recentment estrenada Flashback, un film independent de ciència-ficció que s’apunta a l’estela de títols que també fan de l’austeritat un estil narratiu, com Primer, Coherence o Predestination. De producció canadenca, la cinta explica la història de Fred, un jove que acaba de fer una mudança amb la seva parella i també es disposa a començar una nova feina. Però hi ha dues coses que no el deixen avançar: la malaltia de la seva mare, que h arribat a un estadi terminal, i la sensació permanent que li falta alguna cosa. És com si sabés que la realitat no acaba d’encaixar.

Un bon dia, després de veure pel carrer una cara coneguda del seu passat, Fred comença a patir una sèrie d’estranys flashbacks de vides passades que tenen a veure amb un misteriós narcòtic que es prenia amb els seus amics de l’institut. És així com el protagonista revela un secret que li farà canviar la seva manera de percebre el món i, sobretot, el seu futur.

Flashback és una d’aquelles pel·lícules que mereix se vista sense prejudicis i amb la vista posada en l’atenció al detall. Un dels seus principals mèrits radica en la capacitat del guionista i director Christopher MacBride per explica una història molt complexa de línies temporals i vides alternatives sense haver de recórrer a efectes visuals: Té molts ingredients que semblen heretats del cinema de Christopher Nolan, però els resol traient el màxim partit d’una austeritat formal que ho refia tot a les atmosferes i la percepció dels esdeveniments. Això fa que en alguns passatges resulti un pèl confusa i críptica, però quan aconsegueix conjugar les pistes la sensació de clímax és absoluta.

Un altre dels seus encerts és el càsting, perquè Dylan O’Brien hi torna a demostrar que és un dels millors actors de la seva generació i no hi ha millor actriu que Maika Monroe (l’esplèndid descobriment de It Follows) per encarnar un personatge tan escàpol i enigmàtic com el seu. El repartiment també inclou Hannah Gross, Emory Cohen, Amanda Brugel, Ian Matthews, Liisa Repo-Martell i el protagonista de la sèrie Atípico, Keir Gilchrist.