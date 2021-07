Apple produeix menys que la resta de plataformes, entre d’altres coses perquè de moment sap que no pot aspirar a la mateixa quota de mercat, però s’ha de dir que proporcionalment l’encerta més a l’hora d’escollir projectes interessants. En aquest sentit, ha marcat uns quants gols, des de The Morning Show, que estrena temporada el proper mes de setembre, fins a Defending Jacob, passant per la cada vegada més de culte Mythic Quest. Una altra de les seves joies és Ted Lasso, magnífica comèdia que es va guanyar un prestigi especial durant la primera onada de la pandèmia perquè ha resultat ser una formula infal·lible per posar-se de bon humor. I això és perquè aquest relat ambientat al món de l’esport aconsegueix crear uns personatges creïbles i empàtics, fer un humor corrosiu sense haver de recórrer al traç gruixut i arrossegar-nos cap a moments molt emotius independentment de si ets una persona aficionada als esports o no. Tota una fita per a un personatge que en el seu dia va ser creat per als anuncis dels partits de la Premier League a la NBC i que gràcies a la tossuderia de l’actor i productor Jason Sudeikis (un veritable geni del gènere, per cert) ha tingut vida més enllà de la publicitat. Ted Lasso estrena avui la seva segona temporada a Apple i fa pinta que, temps al temps, els seus seguidors aniran creixent de manera imparable.

Millor no entrar gaire en detalls sobre la trama, però per a qui no l’hagi vist l’important és que el Ted Lasso del títol és un entrenador nord-americà que accepta una oferta per entrenar un equip en crisi en la lliga anglesa. Per descomptat que la seva percepció del món i les seves tècniques creen molts recels entre jugadors i aficionats, però el seu caràcter extravertit i la seva capacitat per resoldre embolics l’acaben convertint en un tot un referent. Les claus de la sèrie són els seus guions, que troben un prodigiós equilibri entre humor absurd i radiografia sentimental, i molt especialment la interpretació de Sudeikis, que burxa en el seu vell estil (el de bandarra amb espurnes de persona profundament entranyable) i el porta a un terreny encara més proper i divertit. Per resumir-ho, és una d’aquelles històries esportives amb el do de fer-te celebrar els gols de l’equip com si fossin els de la vida real.

Al costat del protagonista destaquen secundaris com Stephen Manas, Hannah Waddingham, Colin Blyth, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Bradley Wj Miller, Jayda Mitchell, Adam Colborne, Bronson Webb, Moe Jeudy-Lamour, Lee Byford, James Lance, Shannon Hayes i Keeley Hazell. Recentment s’ha sabut que Ted Lasso aspira a un total de tretze premis Emmy.