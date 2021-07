Podria semblar una associació una mica estranya però, per poc que s’hi pensi, la cosa resulta no només normal sinó fins a cert punt necessària: generacions diferents però una mateixa necessitat o impuls creatiu dirigit envers totes les coses, sense distincions o jerarquies. Comalat, fotògraf, i Massegú, inclassificable, comparteixen la rara capacitat d’espigolar realitats alternatives allà on la majoria dels mortals en prou feines si en pot veure una, de realitat. Posar-los de costat, per tant, és un gest intel·ligent que serveix per recordar-nos que allò que diferencia les generacions creatives no és el temps sinó la sensibilitat amb la que afronten la difícil tasca de sobreviure.

L’exposició d’Edgar Massegú (escultures) i de Joan Comalat (fotografia), que ocupa els diferents espais de la Fundació Valvi, es podrà veure fins el proper 31 de juliol.