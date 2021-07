Temps al temps, i The movies that made us acabarà essent una de les marques més populars de Netflix. Aquesta sèrie documental adopta múltiples formes: va començar fent una ullada a les joguines de la nostra infantesa i a aquelles que han sabut erigir-se en objecte de culte amb el pas dels anys (The toys that made us, també a la plataforma) i, després d’erigir-se-se en una incisiva mirada a algunes de les pel·lícules més populars de les darreres dècades, fins i tot es va permetre el luxe de tenir un spin-off nadalenc centrat en Elf i Malson abans de Nadal. La primera temporada de The movies that made us ens va regalar quatre anàlisis plenes de detalls sucosos, dedicats a pel·lícules tan emblemàtiques com Els Caçafantasmes, La Jungla de Cristal, Sol a casa i Dirty Dancing. La gràcia de la proposta és que tant li fa el grau de passió que tingui pel film que retrata, ja que el que la converteix en una gran experiència és tenir accés a una informació, no sempre amable i mai amb vocació propagandística, que ve a demostrar que el cinema comercial no és una ciència exacta. És més, veient les contraindicacions que van patir aquestes produccions, el seu èxit sembla un veritable miracle.

La segona temporada de The movies that made us va molt forta, tant per les pel·lícules escollides com per les anècdotes que s’hi expliquen. De nou, són quatre títols: la trilogia de Retorn al futur, Pretty Woman, Jurassic Park i Forrest Gump. Els quatre episodis funcionen a un bon nivell, però és potser el de Pretty Woman el que va més lluny a l’hora de mostrar fins a quin punt un projecte es pot anar transformant a mesura que avança i com la personalitat d’un director pot acabar tornant un drama pensat per no posar-ho fàcil a l’espectador en una comèdia molt inversemblant que, això sí, va guanyar una milionada. Entre els entrevistats de les quatre entregues hi ha J. F. Lawton (guionista de Pretty Woman i un home interessantíssim per tot el que diu i no diu), Bob Gale (una de les ànimes de la saga Retorn al futur: finalment s’explica amb detall la substitució sobre la marxa d’Eric Stoltz per Michael J. Fox) o l’actor Sam Neill, que fa gala de la seva simpatia per recordar algunes aventures (huracà inclòs) del rodatge de Jurassic Park.