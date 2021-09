James Wan és capaç de fer pel·lícules molt petites i modestes però també de remuntar un monstre pressupostari com Furious 7; et pot rodar una pel·lícula amb vocació de sèrie B com Dead Silence i després pot enllestir Aquaman amb el mateix entusiasme. Però per més que hagi demostrat que pot fer de tot i bé, per més que probablement encara hagi de sorprendre’ns amb projectes de gèneres diferents, Wan és i serà sempre un dels mestres indiscutibles del cinema de terror de la nostra era. És al darrere de ni més ni menys que Saw. Insidious i Expediente Warren (aquesta, al seu torn, ha estat el germen del conegut com a «warrenverse»), tres sagues que encara que encara donen entregues i que vindrien a ser la síntesi dels horrors contemporanis. Després d’un temps ha estat molt ocupat amb imaginaris expandits i seqüeles, Wan torna a un guió original amb Maligno, que vindria a recuperar l’estil dels seus inicis però amb els pressupostos una mica més lluïts dels darrers treballs. Només amb el tràiler ja pensaves que aquesta millor anar-la a veure en una sessió de tarda per què el retorn a casa fos menys traumàtic.

Maligno apel·la a un cinema de terror molt conreat entre els anys 70 i 80, que rere un conte de fantasmes aparentment tradicional amagava una radiografia social plena de mala bava. Hi recorda des de la seva mateixa estructura (impossible no pensar en El Ente, un dels grans títols del gènere) fins a la manera d’aproximar-se a les nostres pors domèstiques. La seva protagonista, Madison, està passant una molt mala època perquè a les nits pateix unes terribles visions d’assassinats particularment atroços que no semblen tenir un origen clar. Els crims són comesos per un ésser maligne i sobrenatural que, als seus malsons, sembla conèixer-la. Al principi creu que tor és oníric i fruit de problemes personals no afrontats, però aviat s’adona que els assassinats són reals i que aquest enigmàtic monstre té més a veure amb ella del que mai s’hauria imaginat.

Wan recorre al seu equip habitual, amb el compositor Joseph Bishara al capdavant, i compta amb un notable repartiment encapçalat per l’actriu Annabelle Wallis (que coneix bé l’univers de Wan després d’haver participat a les dues primeres entregues d’Annabelle), George Young, Maddie Hasson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, Paul Mabon, Ingrid Bisu, Rachel Winfree, Jon Lee Brody i Paula Marshall. Si funciona a les taquilles mundials, no podem descartar que el sinistre protagonista d’aquesta pel·lícula acabi donant peu a una nova saga.