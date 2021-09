El monestir de Sant Pere de Rodes és una de les joies monumentals de Catalunya. Situat a la Vall de Santa Creu i amb unes vistes sobre el Port de la Selva, és considerat una de les principals obres del romànic català. Com tot monestir, al seu darrere hi ha nombroses llegendes que s’han anat mantenint fins a l’actualitat. El llibre Rutes amb Llegenda de César Barba recull una de les llegendes lligades a aquesta zona empordanesa. En concret, la que fa referència a l’or de Sant Pere de Rodes.

Mite o realitat? Qui sap. En tot cas, una ruta pel monestir ens pot transportar a una època on segons explica la llegenda els monjos que vivien a Sant Pere de Rodes tenien molts bens i en abundància. Van arribar a acumular tanta riquesa que fins i tot van poder fondre l’or. Un dels monjos va decidir que amb l’or fos es modelés una cabra gegant tota d’or. La llegenda explica que hi havia un passadís soterrani que anava des del monestir fins a baix a Sant Pere de Rodes. Un cop que van haver de fugir, els monjos es volien endur les relíquies i la cabra monumental d’or. No va ser possible, es va encallar en algun moment i quan després els monjos van voler tornar ningú sabia on era el túnel. Qui sap si el tresor i l’or van quedar amagats en algun punt però el cert és que fa trenta anys es va trobar un tresor al monestir. Aquest sí que era autèntic, ja que estava integrat per 658 monedes d’or i plata, segons recull el llibre sobre llegendes de Catalunya. El tresor és un dels més importants que s’han localitzat els darrers anys a Catalunya.

No és l’única llegenda que amaguen els gruixuts murs de Sant Pere de Rodes. Una altre està protagonitzada per una donzella coneguda com a Reina que va acabar de manera dramàtica quan, perseguida per uns guerrers, va decidir saltar per un penya-segat. Ningú la va veure mai més. Bé, mai tampoc, perquè hi ha gent que assegura que a les nits de lluna plena se la veu caure per la cinglera.

A banda de buscar or i tresors i veure la figura d’una donzella morta aquesta ruta ens permet endinsar-nos en una zona de gran valor paisatgístic. Concretament, la ruta de la Vall de Santa Creu. Existeix una ruta circular per fer a peu que se segueix bé per diferents camins i pistes. Un dels senders comença des de l’aparcament del monestir i transcorre per una zona d’alzines, roures i parets de pedra seca, tot un patrimoni empordanès. Pel camí ens trobarem l’imponent monestir i ja enfilant cap a la baixada podem admirar l’església de Santa Creu de Rodes ara coneguda com a ermita de Santa Helena.

Per culminar-ho i resseguint sempre el camí ens endinsarem cap a l’interior de la vall de Santa Creu on, segons ens assegura la guia de César Barba, val la pena «fer un tom pel poble, que conserva carrers estrets i costeruts traçats sobre roca viva i una bonica font a l’ombra dels plataners de la plaça».