Mike Flanagan no és una ciència exacta, però igualment és un dels autors més interessants del terror contemporani. Ho ha demostrat amb escreix a pel·lícules com Oculus, de la que no es va parlar prou, o Doctor Sueño, la molt infravalorada seqüela de El Resplandor, però sobretot a la sèrie La maldición de Hill House, on posava de manifest totes les seves fixacions. La seva especialitat són les històries corals, preferiblement centrades en conflictes familiars, on l’element sobrenatural acaba esdevenint el contrapunt de les ferides no tancades del passat. Ara torna a escriure, produir i dirigir una sèrie per a Netflix on reprèn alguns dels seus temes preferents però canviant-hi els contes de fantasmes pel relat de terror d’inspiració religiosa. Misa de medianoche apunta a un Flanagan en plena forma que treu el màxim partit de les atmosferes enterbolides i torna a demostrar la seva capacitat per crear personatges creïbles i plens de matisos.

Formada per un total de set episodis de 45 minuts, Misa de medianoche s’ambienta en una illa on la vida és gairebé idíl·lica, tot i que el seu aïllament els fa ser una comunitat molt habituada a guardar secrets, i comença quan un jove capellà hi arriba per fer-se càrrec de la parròquia local. L’home té una visió molt sentida de la litúrgia, conscient que la gent del lloc s’hi aferra per mirar de justificar allò que no funciona de les seves vides. Però les coses no triguen a torçar-se quan el capellà sembla ser l’origen d’una sèrie de miracles que divideixen la població en bàndols: en un, les persones que creuen que és obra de Déu; en l’altre, els que només són capaços de veure-hi una influència maligna. A partir d’aquí, els protagonistes s’aboquen a un crescendo de fenòmens sobrenaturals de conseqüències imprevisibles. Com tot el que fa Flanagan, la sèrie alterna el retrat íntim dels personatges amb una introducció, lenta però cada vegada més inquietant, d’elements terrorífics. I no cal dir que el millor és no pensar-se que les coses tindran una solució convencional, perquè l’autor sempre troba la manera de deixar-nos astorats amb els seus girs narratius.

El repartiment de Misa de medianoche està encapçalat per Kate Siegel, Zach Gilford, Hamish Linklater, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Henry Thomas, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Annarah Shephard, Camille Atebe i Annabeth Gish, alguns dels quals ja havien treballat amb Flanagan a les seves sèries i pel·lícules.