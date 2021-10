Concert a Salt, divendres 1 a les 20 h

Abril Gabriele al Pati del Mas Llorenç de Salt

A les 20 h al Pati del Mas Llorenç de Salt, concert de la cantant gironina Abril Gabriele, que presentarà en directe la seva proposta farcida de soul, rock i gospel, que ja ha donat com a fruit temes com Steven Spielberg, Lost Forever i i Hold On. Dins el cicle de música emergent Broll.

Mostra d'Homenatge a Girona, fins al 5 de novembre

«Ben Endins» a la Casa de Cultura de Girona

Gerard Quintana, Josep Thió, Cuco Lisicic i Josep Bosch van inaugurar a la Casa de Cultura de Girona la mostra d'homenatge a les tres dècades de l'àlbum més emblemàtic de la història de la banda gironina. De fet, es tracta de l'àlbum de rock català amb més còpies venudes, en concret, 130.000. L'exposició, que es podrà visitar fins al 5 de novembre, integra amb un recull de fotografies -moltes d'elles firmades per Xavier Mercadé- i elements inèdits, com una guitarra acústica de Josep Thió amb la que va tocar Si et quedes amb mi i El boig de la ciutat en el mític concert a l'antiga sala Zeleste de Barcelona (on es va enregistrar l'àlbum), el Disc de Platí o el quadre Mujeres posando de la pintora i dissenyadora barcelonina Alícia Villuendas, que va inspirar la portada de Ben endins.

Fira a Cornellà de Terri, de divendres 1 a diumenge 3

Una celebració de l'all a la Carpa de la fira

Com cada primer cap de setmana d'octubre, Cornellà del Terri tornarà a viure una Fira de l'All. Per commemorar el seu 25è aniversari, la Fira de l'All presenta enguany un cartell molt atractiu, combinant les novetats i actes per a tots els públics amb les parades i les demostracions més tradicionals.

Gastronomia a Castelló d'Empúries/Empuriabrava, de l'1 al 12 d'octubre

Empuriatapes a diversos establiments

De l'1 al 12 d'octubre torna la ruta de tapes d'Empuriabrava i Castelló d'Empúries: Empuriatapes. Aquest any se celebrarà la cinquena edició d'aquest esdeveniment culinari amb la participació de 38 restaurants del municipi que proposen tapes creades per a l'ocasió acompanyades d'una beguda per tan sols 3 €.

Música a Girona, dissabte 2 a les 19.30 h

TaTa! a l'Ateneu 24 de Juny

La 5a edició del cicle Soterrània, mostra de música Underground, tindrà aquest dissabte de protagonistes al duet de Perpinya TaTa! (electronic / chanson).

Fira a Salt, dissabte 2 i diumenge 3

La trobada del món cisteller a diversos espais

Dissabte i diumenge, el municipi de Salt acull una nova edició de la Fira del Cistell, un dels esdeveniments de referència dels artesans cistellers d'arreu d'Europa, un espai per a la trobada, l'intercanvi de coneixements i el gaudi de l'ofici. Aquesta Fira ha esdevingut un espai de recuperació, coneixement, formació i difusió de l'art cisteller. Al llarg d'aquests dos dies es reuniran a Salt artesans procedents de diferents llocs de Catalunya, de la resta de l'Estat i també alguns d'altres països europeus com Alemanya, França, Irlanda o el Regne Unit i, fins i tot, d'Amèrica del Sud. La fira inclou també activitats per a totes les edats.

Teatre a Girona, diumenge 3 a les 18 h

«Pòsit» a la Sala La Planeta

L'actriu gironina Meri Yanes presenta l'espectacle Pòsit, un al·legat a favor del sentit de l'humor en l'acompanyament de les persones amb alzheimer, estrenat en el darrer Festival Còmic de Figueres.

Música a Girona, diumenge 3 a les 19 h

Black Music Big Band a l'Auditori de Girona

La febre disco arriba a Girona de la mà del Black Music Festival. Disco Fever serà una ocasió única per gaudir dels millors èxits de la música disco interpretats per la Black Music Big Band amb l'Ensemble Jove Orquestra de les Comarques Gironines amb la col·laboració de Nina, Ramon Mirabet o Víctor Branch.