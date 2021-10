Jornades gastronòmiques a Palafrugell, fins a l'1 de novembre

Es niu, a diferents restaurants

Es tracta d'unes Jornades Gastronòmiques en les quals diferents restaurants de Palafrugell ofereixen la possibilitat de degustar un dels plats més emblemàtics de la cuina local, 'Es Niu'. A Palafrugell: L'Arc, La Xicra i Pa i Raïm; a Calella, El Balcó de Calella i Les Voltes by Es Portal; a Llafranc, Casamar; i a Tamariu, Es Portió.

Espectacle inaugural Temporada Alta a Salt, divendres 8 a les 20 h

L'Oncle Vània, al Centre d'Arts Escèniques El Canal

El prestigiós director lituà Oskaras Koršunovas, habitual de Temporada Alta, torna enguany al festival per dirigir una nova versió de L'oncle Vània, text cabdal d'Anton Txèkhov i el teatre universal i ho fa amb un repartiment estel·lar català. L'aposta dramatúrgica de Koršunovas serà, com sempre en el seu teatre, radicalment lliure. Una oportunitat per veure els nostres actors en registres insospitats.

Festa de la Cervesa a Platja d'Aro, del divendres 8 al dimarts 12

33a edició, a la plaça del Mil·lenari

De les 12.30 h a la 01.00 h a la plaça del Mil·lenari, 33a edició de la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro amb fins a 30 varietats de cervesa nacional i internacional. Degustacions gastronòmiques i música en directe. La festa de la cervesa s'allargarà fins al pròxim dimarts 12 d'octubre.

Fira a Banyoles, del divendres 8 a diumenge 10

Fira Medieval Fantàstica, a diversos punts

Durant tres dies, el barri vell de Banyoles es transforma i reviu combats, l'entrada de l'Abat Bonitus, un mercat medieval i celebra un munt d'activitats més dins l'Aloja. Fira Medieval Fantàstica.

Gastronomia a Castelló d'Empúries/Empuriabrava, fins al 12 d'octubre

Empuriatapes, a diversos establiments

De l'1 al 12 d'octubre torna la ruta de tapes d'Empuriabrava i Castelló d'Empúries: Empuriatapes. Aquest any se celebrarà la cinquena edició d'aquest esdeveniment culinari amb la participació de 38 restaurants del municipi que proposen tapes creades per a l'ocasió acompanyades d'una beguda per tan sols 3 €.

Exposició a Figueres, del dissabte 9 al diumenge 10

Jornades de Portes Obertes, a la Fortalesa de Sant Ferran

El regiment d'infanteria Arapiles 62 és l'amfitrió d'una celebració, el dissabte 9 d'octubre, durant tot el dia, al castell de Sant Ferran de Figueres. A partir de dos quarts d'onze del matí, tothom que ho vulgui està convidat a assistir a les demostracions que els soldats i els seus comandaments han preparat per a l'ocasió: una exposició estàtica als fossats de la fortalesa; una demostració operativa d'un escamot d'infanteria mecanitzada, i la recreació d'època de l'exèrcit amb la col·laboració de l'Associació Defensors de Girona. El castell de Sant Ferran de Figueres proposa una altra jornada de portes obertes el 10 d'octubre, des de dos quarts d'onze del matí fins a les sis de la tarda. En aquesta ocasió, l'activitat també és gratuïta i oberta a tots els aficionats al patrimoni.

Fira a Roses, del dissabte 9 al dimarts 12

Fira de la Cervesa Artesana i Música, a la plaça d'Ítaca

Coincidint amb el pont del Pilar, Roses celebra una proposta gastronòmica i cultural, centrada en el món de la cervesa artesana. La Fira de la Cervesa Artesana & Music oferirà l'oportunitat de degustar les diferents varietats de quatre productores, escoltant música en viu de diversos estils amb set concerts programats.

Fira a Girona, dissabte 9 i diumenge 10

Cinquena edició del Girocòmic, al Palau de Fires de Girona

Després d'un any d'absència, Fira de Girona acull aquest cap de setmana la cinquena edició del Girocòmic. El certamen, que se celebrarà dissabte i diumenge, esdevé, en un mateix recinte, un lloc de trobada per als amants del còmic, del manga i de la cultura japonesa, i dona l'oportunitat als visitants de gaudir i aprendre a través de conferències, tallers, activitats programades i espectacles diversos que en aquesta edició s'han adaptat a la pandèmia. L'objectiu principal és fomentar, promoure, exhibir i difondre el còmic i les seves variants i alhora ser un punt de trobada on conflueixen cultura i diversió.

Espectacle a Palamós, diumenge 9 a les 18 h

«Tinc un paper», al Teatre La Gorga

Marc Parrot i Eva Armisén proposen aquest diumenge a Palamós Tinc un paper, un espectacle multidisciplinari, on teatre, música i pintura comparteixen l'escenari. En Marc explicarà amb les seves cançons els oficis que hi ha dins el teatre, a banda d'actors i actrius, l'Eva il·lustrarà amb els seus dibuixos.

Teatre a Torroella de Montgrí, diumenge 9 a les 20.30 h

«53 diumenges» de Cesc Gay, a l'Auditori Espai Ter

Cesc Gay presenta, dins el festival Temporada Alta, una obra que aprofundeix en les febleses humanes, sobretot en les relacions que semblen més sòlides. Una comèdia sobre la parella, els amics i la família.

Fira a Llagostera, dimarts 12

Una cita pels boletaires, al centre del municipi

Llagostera celebra dimarts vinent, coincidint amb la festa del Pilar, una nova edició de la Fira del Bolet. Com és habitual, la fira comptarà amb un mercat medieval de productes artesans, a més d'una important exposició de bolets, xerrades, tallers i altres activitats pensades per a totes les edats.