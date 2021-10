El matrimoni format per Michelle i Robert King es van guanyar el cel amb The Good Wife i, sobretot, amb el seu meravellós spin-off The Good Fight, que és una de les grans sèries dels darrers anys i continua donant-nos moltes alegries. Sigui quin sigui el gènere amb què treballen, sempre destaquen, perquè aconsegueixen imprimir un segell molt personal i les seves obres sempre alberguen lectures polítiques molt punyents. Va passar, per exemple, amb la molt reivindicable BrainDead i també amb la magnífica Evil, ambdues adscrites al fantàstic i ambdues esplèndides a l’hora de llegir l’actualitat amb esperit crític. The Bite és el seu nou treball i repeteix exactament la mateixa fórmula: partint de la realitat més costumista se les arreglen per elaborar un thriller ple d’ironia que vol donar una visió diferent d’un tema perfectament conegut per tothom. I aquest és ni més ni menys que la pandèmia, ja que la sèrie es va rodar en ple confinament i treu punta a la idea d’allò que no sabem sobre l’arribada d’un virus a les nostres vides.

The Bite, que s’estrena demà a Movistar, té vocació coral, com acostuma a passar amb les produccions dels King, però comença amb el periple de tres personatges: una metgessa que atén els seus nombrosos pacients per videotrucada; el seu marit, que treballa en un centre de control de malalties i no acaba de ser feliç amb ella; i la veïna de dalt, una treballadora de Wall Street que intenta captar i motivar nous clients mentre somia amb triomfar com a escriptora. Les seves vides s’adapten a la realitat de la COVID-19, però no triguen a descobrir que hi ha un altre virus que no surt als mitjans i que està provocant unes mutacions molt perilloses als infectats.

Barreja de comèdia negra, drama sentimental i història de zombis, The Bite intenta no repetir els errors de les sèries rodades en confinament (es nota intenten superar els condicionants típics de la falta de mobilitat dels personatges, però no sempre ho aconsegueixen) i si acaba enganxant és per la bona feina d’Audra McDonald (la Liz Reddick de The Good Fight), Taylor Schilling, Steven Pasquale, Phillipa Soo, Will Swenson, Leslie Uggams i Linda Emond. La sèrie està formada per un total de sis episodis de 45 minuts de durada.