«Cada vegada que s’explica, la història canvia una miqueta o molt. Els infants la fan seva, la canvien com volen, connecten un conte amb un altre, converteixen el drac en una àguila, l’ogre en un príncep». Així descriu el màgic univers dels contes populars l’escriptor, poeta, dramaturg britànic Michael Morpurgo, en el pròleg de Contes de fades, l’antologia il·lustrada de faules tradicionals del món publicada per l’editorial catalana Baula.

En un total de 480 pàgines, aquesta acurada edició inspirada en el The Fairy Book de l’editorial londinenca Macmillan, publicat originalment l’any 1863, inclou entre els seus cinquanta contes, històries tan populars avui dia com les de La caputxeta vermella, En Jack i la mongetera màgica, La Reina de la Neu o La Sireneta. Faules que al llarg dels anys han passat de pares a fills o d’avis a néts, evolucionant, com explica Morpurgo, a través d’aquesta tradició oral capaç de transformar i adaptar als temps cadascun dels relats. Es tracta de contes que segles enrere no estaven escrits. La gent als pobles i ciutats els explicava, els cantava o bé els representava enmig d’unes places plenes de gom a gom. Morpugo destaca, com a curiositat, que en molts països existien històries similars, sovint adaptades a la cultura local, que d’alguna manera anaven rondant de ciutat en ciutat aconseguint fer-se un lloc en la tradició oral.

Com en tot bon llibre de contes, aquest volum inclou aquelles històries que han marcat diverses generacions, algunes d’elles explicades pels avis a la vora de la llar de foc, i que han arribat a la nostra oïda gràcies a la feina del danès Hans Christian Andersen i els germans alemanys Jacob i Wilhelm Grimm.. Però també s’hi poden llegir faules de Mary de Morgan, Hallam Tennyson o Lucy Crane i altres de populars -aquelles que ningú sap ben bé d’on van sortir, però que tothom coneix- així com relats originaris de països d’arreu del món com el Japó, Mèxic o Rússia. Tot ells però mantenen com a denominador comú aquella avui dia gairebé universal introducció «una vegada hi havia...».

Els contes reunits dins aquest volum es divideixen en vuit episodis temàtics. Així, a «Prínceps i princeses, reis i reines» hi trobem històries com la de Les dotze princeses ballarines, El collaret de la princesa Fiorimonde, El príncep gripau o La bella dorment del bosc. A «Viatges i aventures» destaquen títols com El clavell, La rosa i el gessamí, La reina de la neu o La serp blanca i a «Bons i dolents»: Aladí i la llàntia meravellosa, El follet saltador, Els sis cignes o Blancaneu.

Il·lustracions de luxe

En la seva acurada edició, aquest Contes de fades traduït al català per Jordi Vidal i Montse Molist, compta amb una sèrie de magnífiques il·lustracions obra d’emblemàtics artistes del segle XVIII, com Arthur Rackham, Nelly Erichsen, Frank Papé, Charles Brock, Walter Crane, Warwick Goble i Randolph Caldecott. El llibre també compta al seu final amb unes pàgines on s’explica els orígens de l’editorial McMillan i les primeres edicions del Conte de fades, així com un recorregut per les vides dels escriptors de contes i els seus il·lustradors.