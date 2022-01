El balenari Vichy Catalan de Caldes de Malavella ha estat inclòs en la llista dels millors balnearis catalans i de l’Estat segons les votacions dels usuaris. Caldes és terra d’aigües termals, una bona opció per aquesta tardor si volem fer fins i tot un tractament, degustar un bon àpat o fer una ruta per Caldes.

El Vichy Catalan comparteix aquesta distinció amb els balnearis de Termes de Montbrió de Tarragona, l’Hotel Blancafort Spa Termal i l’Hotel Balneari Termes Victòria de Barcelona. El premi té més valor si tenim en compte que la selecció s’ha fet a través dels usuaris de la web de regals i experiències www.aladina.com.

El turisme de benestar, per gaudir especialment en parella, ha augmentat durant els mesos de tardor i hivern. El descens de temperatures, l’ambient i les ganes de preparar-nos físicament i mentalment pels mesos d’hivern conviden de manera especial a visitar algun balneari. Molts d’ells tenen també una oferta gastronòmica vinculada a la nostra estada, així com altres activitats saludables. El Vichy Catalan té una llarga història al seu darrere. L’edifici central té influències arquitectòniques d’estil àrab el que fa que el visitant es vegi transportat a algun indret de l’Orient Mitjà. A banda dels tractaments, les seves aigües minerals són famoses a tot l’Estat convertint-se en un dels balnearis més populars. El centre termal i de balneoteràpia ofereix tractaments de relaxació, serveis d’hidroteràpia i sessions de benestar a les seves instal·lacions de sauna finlandesa, jacuzzi, bany de vapor, gimnàs, sala de tennis taula, jardins interiors i exteriors, instal·lacions d’spa i piscines diverses. Els amants del golf tenen també un autèntic paradís a poca distància. En concret, poden gaudir d’unes instal·lacions de gran renom internacional com és el PGA Catalunya. Tot plegat, es presenta com una oferta excel·lent per gaudir tant a la tardor com a l’hivern amb tots els seus elements. La cura del nostre cos és fonamental per afrontar per exemple els mesos d’hivern quan les nostres defenses sempre estan més vulnerables. Per aquest motiu, una estada en un balneari sempre ens pot aportar beneficis. Els experts ens expliquen que cal diferenciar entre un balneari i un spa. En els balnearis podem trobar aigües termals i mineromedicinals amb diferents propietats i diversos tractaments per algunes malalties o molèsties. Entre les seves propietats estan «ajudar a reduir l’estrès, alleugerir els dolors d’esquena, reumàtics i musculars, combatre l’ansietat i la depressió i millorar també problemes respiratoris i de la pell».

Els spa es poden aportar altres propietats com ara efectes relaxants i estimulants a partir d’aigua normal, freda o calenta. Són tractaments de tipus relax i encara que ajuden al nostre cos i al nostre organisme no curen. La combinació de tot ens pot aportar però una gran ajuda tant física com mental.