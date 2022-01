Dissabte 15 · Auditori de l'Ateneu · Banyoles

La pianista i compositora Laura Andrés presenta el seu primer treball en solitari, #blanc, un disc intimista i ple d’emoció que ens convida a celebrar la vida i reflexionar d’una manera creativa sobre les experiències i les oportunitats. #blanc és un disc sensible i elegant, en la línia de compositors minimalistes com Ludovico Einaudi o Yann Tiersen. Després de molts anys com a docent en escoles de música i conservatoris i pianista en companyies de teatre i programes de televisió, Laura Andrés ha presentat aquest any el seu primer disc, on l’artista ens convida a compartir la música i l’art amb les persones que estimem. Les línies melòdiques, la sonoritat, les textures, conviden a la introspecció i a buscar dins nostre.

Laurent Coq al Sunset

Dissabte 15 · Sunset Jazz Club · Girona

Amb una carrera de més de vint-i-cinc anys, el pianista francès Laurent Coq torna al Sunset, on fa uns anys ens va emocionar amb un sensacional concert amb Joshua Crumbly i Jonathan Blake.

«La tierra y el barrio»

Dissabte 15 · Can Trinxeria · Cassà de la Selva

La tierra y el barrio és un espectacle de poesia escènica amb música i cant en directe, a partir del llibre de poesia amb el mateix títol escrit per Danilo Facelli i publicat per Edicions Tremendes.

«Camí a l’escola»

Diumenge 16 · Teatre Principal · Olot

Tres germanes s’enfronten a obstacles i a perills diàriament per arribar a l’escola. Són conscients que només l’educació els obrirà les portes a un demà millor. Un espectacle de Campi Qui Pugui Teatre suggeridor, visual i sense text que s’inspira en la història real de nens i nenes d’arreu del planeta.

Miguel Noguera, al NEU!

Diumenge 16 · Auditori de La Mercè · Girona

Miguel Noguera (Gran Canaria, 1979), llicenciat en Belles Arts, porta des de 2004 presentant Ultrashow en diversos contextos (teatres, festivals i museus), un monòleg amb paisatges improvisats i bifurcacions inesperades, a cavall entre la conferència i la peça teatral que avui torna a Girona dins el festival NEU!

La banda sonora

Diumenge 16 · Auditori de Girona · Girona

Hollywood Symphony Orchestra presenta un recorregut per aquelles bandes sonores que ja formen part de la nostra memòria col·lectiva. L’heroïcitat d’Star Wars, l’audàcia d’Indiana Jones i la màgia de Harry Potter van inspirar John Williams a crear algunes de les partitures pel cinema més conegudes de tots els temps.