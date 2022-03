Recórrer a peu o en bicicleta la ruta del ferro i el carbó és trepitjar el passat industrial del ripollès. Es tracta d’un itinerari que uneix Ripoll amb Ogassa passant per Sant Joan de les Abadesses i que ressegueix l’antiga línia del tren i el recorregut que feien les vagonetes fins s arribar a les mines d’Ogassa. Són 12 quilòmetres plens d’atractiu i enmig de la natura i que es poden completar de manera fàcil sense excessiva dificultat qualsevol època de l’any.

Des de Sant Joan de les Abadesses ens informen que es tracta d’una ruta «ideal per fer en família, en bicicleta o a peu, per la seva poca dificultat». Sortirem de Ripoll, concretament de la zona de l’aparcament de Can Guetes on hi ha el CAT (Centre d’Acollida Turística) i el Centre d’Interpretació de la Via Verda i on es poden llogar bicicletes. Un cop disposem de la informació necessària només haurem de triar si fem l’itinerari a peu o en bicicleta.

La ruta arriba a Sant Joan de les Abadesses, al Parc de l’Estació, i des d’aquest punt ja es pot continuar de camí cap a Ogassa, on anys enrere se situaven les importants mines de carbó, a peu de la muntanya del Taga. Des de les Vies Verdes detallen que el tram que va de Sant Joan de les Abadesses fins a Toralles va funcionar fins al tancament de les mines, l’any 1967. Mentrestant, el tram Sant Joan de les Abadesses-Ripoll, per la seva banda, es va mantenir en actiu fins a l’any del seu centenari, el 1980. El camí conserva molta bellesa natural i elements de l’antic patrimoni industrial de la comarca.

Els 12 quilòmetres del traçat tenen únicament un desnivell de l’1 per cent i, per tant, la dificultat és mínima. El paviment és d’aglomerat asfàltic i s’adapta tant a una ruta a peu com en bicicleta. Altres característiques de l’itinerari és que l’altitud màxima la trobem a Sant Joan les Abadesses i la mínima a Ripoll amb 777 i 682 metres, respectivament. Durant la ruta trobarem diversos serveis com wc, una zona de pícnic a Sant Joan de les Abadesses així com també un centre de BTT al mateix municipi. També hi ha una àrea per autocaravanes a Ripoll, al centre CAT can Guetes i a Sant Joan de les Abadesses, a prop de l’antiga estació del ferrocarril.