Els camins a Hogwarts

La saga Animals fantàstics va néixer com un ambiciós spin-off de les aventures de Harry Potter, centrada en alguns dels mags que acabaran configurant l’imaginari de Hogwarts. Però de moment la seva qualitat (i la pandèmia, que va afectar el ritme d’estrena de les entregues) no aconsegueix transcendir la simple correcció, com tampoc transpira la màgia de la sèrie original. El motiu? Segurament que, encara que no siguin males pel·lícules, tot sona un pèl prefabricat i molt orientat al fan irredempt, a banda que cap dels nous personatges té el carisma suficient. Ho acabes refiant tot a la voluntat de saber més coses sobre els orígens de Hogwarts i a les ganes de retrobar-te amb la versió juvenil d’alguns dels seus protagonistes. Per aquest motiu, que a la tercera part hi hagi el nom Dumbledore al títol no és cap casualitat: els números de la segona van ser insuficients (sobretot als Estats Units, on la punxada va ser sorollosa) i deuen pensar que ja és hora de prémer l’accelerador per evitar que la franquícia s’esgoti abans de temps. El director torna a ser el britànic David Yates, que ja és va encarregar de les darreres quatre pel·lícules de Harry Potter i compensa la seva evident falta de personalitat fílmica amb un domini molt clar del llenguatge del gènere.

A Animals fantàstics: Els secrets de Dumbledore, el futur director de Hogwarts descobreix que els poders de Gellert Grindelwald no paren de créixer, i que si vol desbaratar els seus plans no ho podrà fer tot sol. És per això que demana a Newt Scamander que recluti, entreni i lideri un grup de mags i bruixes de diferents procedències per poder plantar cara a Grindelwald amb garanties. Però els seguidors d eles forces del mal són cada vegada més nombrosos i els seus protagonistes acaben descobrint que la victòria comportarà grans sacrificis. Al llarg de 142 minuts, Yates i el seu equip proven de donar una mínima entitat a la història mentre omplen la pantalla de referències a l’univers de Harry Potter. Una de les principals novetats de la pel·lícula és la presència de Mads Mikkelsen en la pell de Grindelwald, després que la Warner decidís prescindir de Johnny Depp pels seus problemes judicials amb Amber Heard. Al seu costat, vells coneguts i nous fitxatges com Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Jessica Williams, Jeremy Azis, Callum Turner, Richard Coyle, Fiona Glascott, Valerie Pachner, Victoria Yeates i un encertadíssim Jude Law en la pell de Dumbledore. La banda sonora torna a venir firmada pel veterà James Newton Howard.