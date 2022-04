El comunicador Jordi Basté (Barcelona, 1965) i l’escriptor Marc Artigau (Barcelona, 1984) han publicat la novel·la Ningú sabrà qui ets (Rosa dels Vents). El volum presenta un nou cas del detectiu barceloní Albert Martínez, que ja va ser protagonista de dues novel·les conjuntes dels mateixos autors Un home cau i Els coloms de la Boqueria. L’obra planteja dues històries que aparentment no tenen res a veure que poc a poc inicien el relat en una novel·la on «ningú és qui sembla». En concret, la d’uns joves revolucionaris i un professor d’institut que volen atemptar contra el director del Banc de Catalunya i la del detectiu Albert Martínez, que haurà de retornar d’un parèntesis vital per investigar el segrest d’un polític d’extrema dreta.

Per una banda, la novel·la presenta un professor d’història d’institut que creu que cal fer una sacsejada social que reuneix un grup de joves «disposats a arribar fins a les darreres conseqüències». Aquest professor fa temps que navega per les zones més fosques d’internet intentant engegar una revolució. El grup de joves reunits pel professor establiran un objectiu clar: atemptar contra el director del Banc de Catalunya. De l’altra, s’explica la història del detectiu Albert Martínez, que ha viatjat a Londres per refer la seva vida. El professional pateix una crisi d’identitat perquè la seva feina l’ha deixat d’interessar i veu que l’edat li està passant factura. Però la trucada del comissari Pérez Navarro l’obligarà de nou a investigar les estranyes circumstàncies del segrest d’un polític d’extrema dreta. Els autors s’han fixat en el malestar i la frustració sorgida entre els joves a conseqüència de qüestions com el procés independentista, la pandèmia de la covid-19, la crisi econòmica o la crisi climàtica. «És una generació amb poques perspectives de futur, amb aquesta generació es basa la novel·la», assegura Basté. Segons Artigau, l’obra té elements de suspens i thriller i reuneix «els morts necessaris». Intenten que el lector pugui «empatitzar» amb tots els personatges de l’obra. Una vegada més, Basté i Artigau han escrit el llibre a quatre mans, un capítol cadascú. «Hi ha una veu que quan la llegeixes la veus més radiofònica i l’altra és més dramaturga», ironitza Basté. El personatge principal del detectiu Albert Martínez es presenta en aquesta novel·la més afeblit. «Per ell no té sentit la feina, està a prop dels 50 anys i ha de prendre ‘vitamines’ per millorar molts aspectes de la seva vida», subratlla Artigau. A banda d’explicar el que investiga, també es repassa els seus coneguts i els amors. La trilogia acaba amb Ningú sabrà qui ets, però els autors no descarten tornar a publicar amb el mateix protagonista. Han aplaudit tot el procés de recerca que han hagut de fer per fer possible el volum. Qüestions com la «deep» i la «dark web» o sobre la balística de les armes han estat elements que els autors han hagut d’investigar. Pels autors també ha estat interessant pensar en com succeeix la violència a la societat. «Quina responsabilitat tenen els mitjans amb la violència», afegeix.