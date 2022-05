Dissabte 28 de maig, a partir de les 18 h

Sant Julià de Ramis celebra una nova edició de la Festa de la Cervesa amb degustació de cerveses locals, "food trucks", paradetes d’artesania, inflables per a la mainada i concerts de música en directe.

Un cap de setmana on el Jazz serà el protagonista a Banyoles

De divendres 27 a diumenge 29 de maig, durant tot el dia

En la seva 28a edició, FEMJazz! recupera l’escenari habitual i proposa tres dies de concerts i activitats al voltant del jazz, amb la diversitat estilística i el suport al talent emergent català.

La Devesa de Girona gaudirà d'una nova edició del Festivalot

Dissabte 28 i diumenge 29 de maig, durant tot el dia

Després de dues edicions limitades per la situació sanitària, el Festivalot recupera les activitats i escenaris prepandèmia. Així, es faran concerts tant a l’Auditori com també a la Devesa. Manel, El Pot Petit, Buhos, The Tyets i Dàmaris Gelabert encapçalen un cartell que també inclourà concerts gratuïts al parc de la Devesa de Girona. El 28 de maig hi ha previstes les actuacions de Ginestà i Lali Beegood a partir del migdia, mentre que a la tarda serà el torn d’Els atrapa somnis i Miquel del Roig. Pel que fa al 29 de maig, la jornada començarà amb la Black Music Big Band Junior i continuarà amb Oxigen, Marcel i Júlia i Els Montgrons.

La novena edició del Tocs de Vi de l'Empordà torna a la Plaça Independència

De divendres 27 a diumenge 29 de maig, durant tot el dia a Girona

La novena edició de la fira Tocs de Vi de l’Empordà a Girona comptarà enguany amb una dotzena de cellers de la DO Empordà i una desena de restauradors de la plaça de la Independència. Com sempre la fira proposa maridar els vins empordanesos amb les degustacions culinàries.

Música a Cruïlles amb el Gat Bornaix

Diumenge 29 de maig, a les 18 h a la plaça de la Torre de Cruïlles

El popular festival de petit format El Gat Bornaix tornarà a miolar aquest diumenge a Cruïlles. En aquesta edició la cita musical comptarà amb les actuacions de La Ludwig Band i La Biband i La Cantant. Les entrades, a preu popular, valen 5 euros i ja poden adquirir-se a través de la plataforma Entradium.

Carlos Núñez a la plaça de Braus d'Olot

Dissabte 28 de maig, a les 22 h a la plaça de Braus d'Olot

Considerat un dels músics més brillants del món, Carlos Núñez fa més de tres dècades que volta pels escenaris d’arreu del món compartint música amb artistes com The Chieftains, Ry Cooder o Joni Mitchel. A Olot celebra el 25è aniversari del disc "A irmandade das estrelas", en el marc del Cornamusam.

El festival de música Onconcert s'estrena a Corçà

Dissabte 28 de maig, a partir de les 17:45 h a la Sala Municipal de Corçà

Aquest dissabte, Corçà acollirà la primera edició de l'Onconcert, un "minifestival" en benefici de l'Oncolliga i que està organitzat per un grup participant de l'Oncotrail. Comptarà amb l'actuació solidària de Joanjo Bosk, Mazoni, Sanjosex, La Tosca Brava, Tamborian's, Buena Onda, Franchy Lesguilles, Coalición Kanalla, Makita Dj's i Dj Victorgabber. L'entrada és gratuïta amb el sistema de taquilla inversa.

Botiga al carrer organitzat per Girona Centre Eix Comercial

Dissabte 28 de maig, durant tot el dia a diferents carrers de Girona

Les associacions de comerciants de la ciutat organitzen cada any la botiga al carrer. Durant uns dies concrets, els comerciants canvien la seva activitat comercial habitual per les parades als carrers. Les botigues aprofiten aquestes jornades per oferir alguns dels seus productes a preus rebaixats.

Jazz amb Or Bareket Sahar al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 28 de maig, a les 22 h al Sunset Jazz Club de Girona

Nascut a Jerusalem de pares d'ascendència marroquina, iraquiana, argentina i d'Europa de l'Est, criat entre Buenos Aires i Tel-Aviv, i establert a Brooklyn des del 2011, Or Bareket és un dels baixistes més destacats de la seva generació. La seva música sintetitza els diferents móns que habita, amb una estètica personal: els seus folklores ancestrals nord-africà i llatinoamericà, el seu estudi de tota la vida de la música negra americana, i la seva experiència acompanyant a les figures més significatives del jazz actual.

Julen arriba la Sala La Mirona

Divendres 27 de maig, a les 22 h a Salt

Dues hores de festa non-stop pensades per esclatar a la teva Festa Major. En Julen ho va petar a les xarxes i ràpidament va fer el salt a ràdio i televisió en programes com l’APM? i LABANDA SONORA de TV3 o LA TARDA de Catalunya Ràdio. Aquest 2022 estrena disc de la mà de Música Global i ha preparat un show únic a casa nostra. Un espectacle per fer cantar i ballar tota la plaça, amb les cançons que tots coneixem i els seus grans èxits.

Girona i Palafrugell es juguen la salvació a OK Lliga

Diumenge 29 de maig, a les 16:05 h al Pavelló de Palau de Girona

Garatge Plana Girona i Corredor Mató Palafrugell jugaran el darrer i tercer partit dels "Play-Out" per aconseguir la salvació a OK Lliga. En el primer duel, els blanc-i-vermells es van imposar als penals; mentre que els palafrugencs van vèncer 5-2 al seu pavelló per empatar la sèrie.