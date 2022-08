Una ruta de gran alçada

L’estany del Malniu és un dels racons més visitats de la comarca de la Cerdanya i la particularitat que té aquesta zona és que també un acull un refugi de muntanya molt valorat pels caminants i excursionistes. Hi ha diferents rutes per conèixer aquest paratge de gran alçada i una de les millors èpoques de l’any és precisament ara.

Un dels itineraris que podem proposar primer és el que està recollit a la web Cerdanya.org on es detalla de manera molt precisa les principals característiques de la caminada que haurem de superar. Primer de tot hauríem de fer parada al seu reconegut refugi. La dificultat és pràcticament mínima i el recorregut es pot superar en una hora. Es pot arribar al refugi des de Meranges seguint sempre la pista forestal que hi va i també s’hi pot accedir des de l’estació d’esquí nòrdic de Guils Fontanera seguint la pista que continua pel Pla de la Feixa i baixa després fins al refugi, segons se’ns explica a la web ceretana. Es tracta d’una bona caminada per anar habituant-nos a la zona i arribar després amb una altra caminada fins a la zona de l’estany. La culminació seria l’estany de Malniu, situat a 2.250 metres d’altura.

Sobre l’estany, la fitxa recollida a la web ens assegura que està situat «en un indret molt bonic, sota el roquetam que es desprèn del Castell dels Lladres i del Pedró de la Tossa. Les dimensions d’aquest estany ens sorprenen. És recomanable fer una passejada pel costat del llac per tal d’admirar la seva bellesa». I si no en tenim prou es pot seguir el camí, que no està tan marcat com l’anterior, per poder arribar fins a un altre estany, en concret el de Guils. Tot plegat, dues bones caminades per admirar de manera pausada i tranquil·la el paisatge de la Cerdanya.

També tenim una segona proposta de ruta per aquesta zona de Malniu. Es tracta la que recull Cèsar Barba al llibre «Catalunya. Rutes amb Llegenda» editat per Sua Edizioak. És una ruta una mica més llarga, ja que fa un recorregut circular amb una distància a completar de 15 quilòmetres i que ens comportarà almenys 4 hores de caminada. Sortirem de l’estació d’esquí de Guils Fontanera i tornarem després al mateix punt.

Passarem pel refugi de la Feixa, després trobarem l’estany de Malniu i posteriorment el refugi per encarar novament la ruta per un cop superada la zona de Roques Feres arribar novament a l’estació d’esquí.

L’indret també amaga algunes llegendes segons ens recorda Cèsar Barba. S’explica, per exemple, que la fama de l’estany com a indret de celebració d’aquelarres, ja es remunta als segles XVI i XVII. És un lloc de bruixes però també d’una gran bellesa paisatgística. Si deixem de banda les llegendes, podem gaudir d’unes pistes perfectament senyalitzades que ens permeten fer un recorregut per alta muntanya.