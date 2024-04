Atur, mà d’obra i productivitat

Tots tendim a mirar les estadístiques des del punt de vista que ens interessa, però la lectura triomfalista que ahir feia el conseller Roger Torrent de les dades de l’Enquesta de Població Activa tenen més a veure amb la proximitat de les eleccions que amb una anàlisi seriosa i ponderada. El mercat de treball va mostrar després de la Covid un creixement vigorós, i després una bona dosi de resiliència. No obstant això, en els darrers mesos han arribat alguns senyals que mostren una tendència a l’estancament.

A l’espera que les dades dels propers mesos confirmin si estem davant d’un final d’etapa pel que fa a la creació d’ocupació, el que sí tenim són anàlisis en profunditat de diferents serveis d’estudis sobre les tendències del mercat de treball en els darrers anys. Tots confirmen que malgrat el creixement de l’ocupació i dels costos laborals, la productivitat del treball gairebé no ha augmentat, el que suposa un greu problema per a l’economia. Tot i celebrar que la nostra taxa d’atur està en un dels nivells més baixos dels últims quinze anys, encara dupliquem la mitjana de la Unió Europea. I el més important, malgrat que hi ha molta gent buscant feina, la falta de mà d’obra continua essent percebuda per les empreses com un dels principals factors que limiten la seva activitat.

