És temps de panellets, castanyes i moniatos. Som en plena tardor i fa poc que hem deixat enrere l’estiu i l’etapa de calor. Ara, a l’hora d’acompanyar determinats productes i postres convida més a fer-ho amb vins dolços i més secs. Per això és temps de vins dolços i tenim molt on triar.

Hem de tenir present que els vins dolços són ideals per a acompanyar postres o amb l’aperitiu. Però de vins dolços hi ha molts, no tots són iguals, ni tampoc ho és el seu procés d’elaboració. Per a endolcir un vi, l’únic producte que sol utilitzar-se és el most concentrat de raïm. La diferència, per tant, que radica entre els Vins Dolços Naturals (VDN) i els Vins Naturalment Dolços (VND) és l’origen del seu sucre. Els noms són semblants i porten a confusió, però sabem distingir-los? Aquí t’expliquem en què es diferencien.

En el cas dels Vins Naturalment Dolços (VND), el seu contingut de sucre i alcohol prové únicament del seu propi raïm. Per a aconseguir que aquests vins tinguin la dolçor requerida, és necessari utilitzar tècniques vitícoles com poden ser:

- Amb una verema tardana. Això és, deixant que els raïms madurin al sol

- Mitjançant l’assolellament que consisteix a tallar els raïms i estendre’ls en una superfície perquè el sol les vagi pansificant i deshidratant.

- Assecant a l’ombra, que seria una tècnica semblant a l’anterior, però deixant els raïms resguardats, coberts i a l’ombra perquè la seva maduració sigui més lenta i natural

- O amb altres tècniques com la coneguda boixadura noble o la congelació dels raïms.

Per contra, els Vins Dolços Naturalment (VDN) han sofert alguna intervenció, com ara afegir-li sucre d’un raïm extern, sigui mitjançant most concentrat o bé mitjançant alcohol vinílic procedent de destil·lacions anteriors.

D’altra banda, el moscatell, un vi molt benvolgut ja en temps dels grecs, és el vi dolç més característic d’aquestes festes, perquè és ideal per a acompanyar a les castanyes rostides, els moniatos o els clàssics panellets. Però a més del moscatell hi ha un altre tipus de vins molt adequats per a maridar en aquesta època, entre els quals trobem els vins blancs sobre madurats o la mistela, que es diferencia del moscatell bàsicament en el fet que contenen una major graduació. Aquesta és només una petita selecció d’alguns licors recomanats per a una de les festes més emblemàtiques de la nostra terra:

Sols. De denominació d’origen de l’Empordà i procedent del celler Mas Llunes, aquest vi dolç va perfecte tant per a postres com per a fruita seca. Preu aproximat: 14 €

De la mateixa D.O. que l’anterior, l’Oliveda Garnatxa. Un vi elaborat amb garnatxa vermella i blanca, per menys de 7 euros.

Del celler Torres, trobem el Floralis Moscatell Or, amb raïms de raïm d’Alexandria, el seu preu ronda els 8 euros.

El Sinols Criança 2009 va ser el guanyador l’any 2011 del concurs «els millors vins d’Espanya». De la cooperativa Empordà, i de varietat 100% moscatell per tan sols 8 euros.

El Vi del Vent. Un vi naturalment dolç i molt aromàtic, fet amb moscatell de gra menut i de D.O. Tarragona, per 8 euros.