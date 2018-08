Cau una banda que ha robat uns 70 vehicles per encàrrec i que s'enviaven a l'Àfrica

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada a la sostracció de vehicles per encàrrec i que tenien com a destinació final, l'Àfrica.



S'han detingut vuit persones pels fets, quatre d'ells han ingressat a presó.



Els investigadors els atribueixen 68 sostraccions, entre robatoris i furts d'ús de vehicles o apropiacions indegudes.



Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han detingut vuit persones, almenys una d'elles a Figueres.





Banda liderada per dos germans

Dispositius de còpia de claus

Aparells per alterar els vehicles - Mossos d'Esquadra

Troballa dels dispositius

la Unitat Central de Tràfic Il·lícit de Vehicles dels Mossos va saber que s'havien recuperat diferents turismes al port de Gènova (Itàlia) i al de Sète (França), que havien estat robats a la demarcació de Barcelona.Les primeres gestions van posar els investigadors sobre la pista d'una organització criminal qued'origen magribí -un dels quals estava establert a Barberà del Vallès (Barcelona) i l'altre a cavall de Málaga, Cádiz i el nord d'Àfrica- especialitzada en laArran de les confiscacions inicials, els investigats van començar a traslladar els vehicles robats pel port d'Algecires.L'organització duia a terme els. El líder, assentat a Barberà del Vallès, rebia "la comanda" del seu germà on quedava especificada la marca i el model i, en ocasions, fins i tot el color.Juntament amb altres membres de l'organització establerts a Catalunya, s'encarregava de buscar un vehicle d'aquelles característiques.Un cop localitzat,perquè transportés el vehicle robat cap a aquest continent.L'organització investigada, que actuava de nit, utilitzavaper accedir al vehicle, posar-lo en marxa iPer evitar que els detectessin utilitzaven diferents metodologies a l'hora de traslladar els vehicles robats fins a la destinació final: en ocasionssense alterar cap element identificador del vehicle i aprofitaven el fet que el titular desconeixia que havia estat víctima del robatori i, per tant, no hi havia cap denúncia interposada.Altres vegadesdel vehicle sostret per unes altres que tampoc tenien assenyalaments a les bases de dades policials i traslladaven el vehicle també la mateixa matinada del robatori.Un altre procediment que utilitzaven, en aquest cas més elaborat, consistia en traslladar els cotxes robats fins a una casa situada a Tarragona, onde matrícula.A finals del mes de maig d'enguany es van dur a terme diversosi es van localitzar dispositius OBD (es poden utilitzar tant per a la modificació com a la programació de paràmetres del vehicle com per a la configuració i la codificació una nova clau)per manipular els panys sense ocasionar danys. Durant els escorcolls, la policia va comissar gairebé 10 quilos de marihuana.En aquell moment també es van detenir vuit delsdos dels quals van ingressar a presó i dos membres que ja estaven a presó pels mateixos fets en el moment de les detencions.Els investigadors han pogut atribuir 68 fets delictius de robatori / furt d'ús de vehicles o d'apropiació indeguda als investigats. Aquests delictes en ocasions han estat connexos amb