La plaça de l'Escorxador de Figueres, a punt per a les obres

Els treballs de reurbanització de la plaça de l'Escorxador de Figueres van començar aquest dilluns tal com s'havia anunciat. Les obres s'allargaran dotze setmanes i s'eliminaran les 35 places d'aparcament per convertir l'espai en un passeig que convidi a accedir al centre de la ciutat.

Ahir els treballs se centraven a retirar el mobiliari urbà i les barreres arquitectòniques per preparar l'espai per a la imminent entrada de la maquinària. Les obres està previst que s'allarguin tres mesos i no està previst que comportin cap canvi de circulació, exceptuant moments puntuals de l'execució de l'obra. L'import d'adjudicació de l'obra és de 263.749,75 euros a l'empresa Excavacions Ampurdán 2000 S.L.

Les places de pagament es traslladaran al carrer Pella i Forgas i a la plaça Tarradellas. Ja s'ha començat a retirar el mobiliari i en els propers dies es procedirà a la urbanització, que crearà una esplanada amb arbrat, nou mobiliari i il·luminació. El projecte s'emmarca en la creació d'una nova porta d'accés atractiva per al vianant des de l'aparcament dissuassiu de l'N-260 amb un traçat que connecti la plaça de l'Escorxador amb la de Tarradellas.