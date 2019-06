250 escolars es mobilitzen per «salvar el planeta»

Nens i nenes de l'escola Carme Guasch, Anicet de Pagès i l'Amistat es van manifestar ahir al matí a Figueres, pels carrers i fins a la plaça de l'Ajuntament, per reclamar accions en contra del canvi climàtic. Uns 250 alumnes d'entre tercer i cinquè de primària van cridat consignes a favor de polítiques sostenibles.

Amb crits, pancartes i cartells d' «injustícia, manifestació, no volem contaminació», «save the Earth» i «tu decideixes» han reclamat un major compromís de les administracions per «salvar el planeta». Els nens i nenes del Guasch i d'altres centres van recórrer la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, on els esperaven dues escoles més convidades, l'Amistat i l'Anicet de Pagès. Els escolars van ser rebuts per l'alcalde en funcions, Jordi Masquef, i els regidors de Medi Ambient i Educacio, Francesc Cruanyes i Núria Galimany.

A la plaça de l'Ajuntament van llegir el manifest amb què reclamen als representants polítics una major implicació amb les polítiques mediambientals que passen per «reduir el consum energètic en espais públics, mobilitat sostenibe, edificació bioclimàtica, potenciar les energies renovables i consumir productes de proximitat».

L'acte s'emmarca en un projecte educatiu del Carme Guasch, que ha culminat amb aquesta manifestació, així com en el moviment Fridays for Future.

De la seva banda, Masquef va destacar el valor de les «petites accions» per contribuir a «salvar el planeta». «Els més petits teniu la sensibilitat que a vegades ens falta als grans i és la nostra obligació cuidar el planeta que demà serà el vostre», va subratllar. Així mateix, Cruanyes va posar en valor diverses iniciatives municipals en favor de la sostenibilitat com els punts de càrrega per vehicles elèctrics, la instal·lació de calderes de biomassa a les escoles de la ciutat o la compra de les Basses del Terrisser per ampliar les zones verdes de Figueres.