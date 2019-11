Operatiu policial a Bàscara per desactivar la "Segona Onada"

L'alerta d'un possible tall a l'AVE a Bàscara ha mobilitzat però els Mossos d'Esquadra. Efectius de seguretat ciutadana i antiavalots de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Brigada Mòbil (Brimo) han anat fins a Bàscara. Allà, en un descampat proper al viaducte que creua el Fluvià, s'han trobat amb un grup de persones, a qui han identificat. Suposadament, eren els que pretenien tallar la línia de l'alta velocitat, fet que ha portat ADIF a suspendre durant una mitja el servei d'alta velocitat entre Girona i Figueres

Aquest dimecres al matí, el grup autodenominat 'Segona Onada' havia avisat que al llarg del dia concretarien convocatòries de protestes a les comarques de Girona, tot i que no havien detallat on. Aquest moviment, que pretenia seguir les mobilitzacions d'aquesta setmana, estaria, segons diverses fonts, més vinculat a CDR que Tsunami Democràtic. L'operatiu policial d'avui estava encaminat a frenar les seves possibles accions.

La policia ha comissat altaveus i un equip de so que transportaven els ocupants d'una furgoneta. El seu conductor, en Víctor, ha explicat que pertany a una associació cultural de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental). "Com que tenim equips de música, ens havien avisat que en portéssim un a Bàscara, perquè hi havia un concert; però no sabíem ni on era", ha dit.

Durant el trajecte, han demanat allà on havien d'anar i els han dirigit cap a la zona de l'hipòdrom. Però quan hi han arribat, s'han trobat amb els Mossos d'Esquadra, que els han identificat i els han comissat l'equip. "Ho han fet perquè no portàvem factura, i ara haurem d'anar-lo a recollir a la comissaria de Figueres", ha explicat.

Els Mossos d'Esquadra s'han mantingut al costat de la línia de l'AVE, conjuntament amb els vigilants de seguretat d'Adif, fins cap a les sis de la tarda. Quan veien algun cotxe que enfilava el camí, identificaven els ocupants. A un d'ells, per exemple, l'han sancionat també per no dur l'ITV en vigor.

Poc després, quan s'ha restablert el servei de trens d'alta velocitat entre Girona i Figueres, els dos cotxe patrulla que quedaven al lloc –els antiavalots han marxat molt abans- han marxat.