La botiga Alegrí de Figueres és premiada pels 150 anys d'història

La botiga Alegrí de Figueres va rebre ahir el reconeixement de la Generalitat de Catalunya pels seus 150 d'història. L'establiment, especialitzat en productes de la llar, ho va fer públic a través de les xarxes socials. Enguany la Generalitat ha concedit Premis Nacionals als Establiments Comercials a 30 comerços catalans en actiu amb cent o més anys d'antiguitat, entre els quals hi ha la botiga Alegrí de Figueres.

"Molt contents i agraïts!! Moltes gràcies als nostres clients, amics, proveïdors i a tot l'equip de persones que ens ha ajudat a arribar fins aquí.Un record molt especial per tots els que ja no hi són i ens van precedir", publicaven els responsables de l'establiment.

La botiga va ser fundada el 1868 al carrer Peralada i s'han convertit en un referent arreu de la comarca.