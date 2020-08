Figueres suspèn la Mostra del Vi perquè «és impossible» fer-la amb normalitat

L'Ajuntament de Figueres ha suspès la 36a edició de la Mostra del Vi que s'havia de celebrar el proper mes de setembre en considerar que és «impossible» fer la fira amb «normalitat». La decisió ha estat consensuada amb la DO Empordà i els cellers participants i s'ha acordat reprogramar-la per al juny del 2021.

De fet, la Mostra del Vi d'enguany s'havia de celebrar el mes de juny. L'Ajuntament va decidir canviar les tradicionals dates -fins ara se celebrava la segona quinzena de setembre- per fer coincidir Mostra amb Sant Pere, la festa petita de Figueres. Tot i això, la pandèmia del coronavirus ja va retardar-lo tres mesos i estava previst que se celebrés en les properes setmanes. «Teníem la convicció que es podria fer», admet la regidora de Fires i Mercats, Ester Marcos. L'Ajuntament treballava en la possibilitat de fer una edició diferent i adaptada a la situació actual, ocupant altres espais més enllà de la Rambla que permetessin esponjar el públic. Però l'evolució de la pandèmia ha fet que s'acordés la suspensió.

El setembre és temps de verema i la d'enguany té dificultats afegides. «Aquesta no és una verema com les anteriors i requereix un major esforç i recursos i molts no es veien capacitats per ser als dos llocs», afegeix Marcos.

Precisament, feia temps que el sector demanava un canvi de dates de la Mostra del Vi per la coincidència amb l'època de veremar i l'Ajuntament va respondre aquesta petició abans que es produís la pandèmia.

Una de les novetats que havia d'incloure la 36a edició era la d'una major professionalització. A banda de fer tastos a la carpa principal, se n'havien de fer a llocs emblemàtics de la ciutat, així com una jornada dirigida als professionals. La professionalització era una de les mancances de la fira, molt orientada al públic final que enguany es volia potenciar.

Malgrat que enguany no hi haurà expositors, l'Ajuntament treballa per poder realitzar una proposta a l'octubre per posar en valor els vins de l'Empordà amb la complicitat del sector de la restauració de la ciutat. «Em nego que no puguem fer un lloc al món del vi, que aquest any ha quedat molt tocat», defensa Ester Marcos, i subratlla la voluntat de poder celebrar més endavant alguna petita fira del vi si els cellers ho acorden.

La Mostra del Vi és un important pol atractiu per a Figueres. L'any passat va atraure 13.000 visitants, hi van participar 22 expositors, entre cellers i estands gastronòmics, i va superar els 6.000 tiquets venuts.