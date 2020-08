Roses vol capgirar la tendència a comprar fora del comerç local

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses ha impulsat la campanya Sempre Roses, Comerç tot l'Any per promoure l'activació del comerç rosinc al llarg de tot l'any. Amb la col·laboració de l'empresariat del sector, inclourà diferents accions per incentivar que el públic local es quedi a comprar a Roses. Digitalització de negocis, la creació d'un marketplace rosinc, campanyes comercials i una acurada difusió sobre els productes i serveis que ofereix la població, són els eixos centrals de la campanya.

El comerç rosinc pateix una clara estacionalitat que fa disminuir molt sensiblement la seva activitat fora de la temporada d'estiu. A més, els mateixos consumidors del municipi desconeixen en moltes ocasions quins productes i serveis poden continuar aconseguint a Roses al llarg de tot l'any, desplaçant-se en moltes ocasions a àrees comercials de l'entorn del municipi per realitzar les seves compres, ha informat l'Ajuntament.

Trencar aquesta dinàmica i millorar l'oferta i el servei que s'ofereix al públic és l'objectiu del pla que l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament vol impulsar amb la col·laboració dels comerciants. Per aconseguir-ho, ha encarregat un estudi on s'han analitzat tant el punt de partida i l'estat actual del sector al municipi, com les estratègies i campanyes a implementar per assolir la millora de la xarxa comercial rosinca i repercutir així en la fidelització del seu públic.

Un dels aspectes clau serà la promoció de la digitalització dels establiments, on les noves tecnologies.