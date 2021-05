La Policia Local de la Jonquera (Alt Empordà) ha detingut una dona d'uns 40 anys per robar uns 2.000 euros i un telèfon mòbil a un camioner. Els fets han passat aquest diumenge al matí en un aparcament de la localitat. La víctima ha enxampat la detinguda just quan estava actuant i, malgrat que no ho ha pogut evitar, ha presentat denúncia de seguida als Mossos d'Esquadra. Després de mostrar-li una fotografia, ja que es tracta d'una dona amb antecedents, l'home l'ha reconegut i s'ha activat un operatiu per trobar-la. Pels volts del migdia una patrulla de la Policia Local l'ha localitzat i arrestat en una benzinera de la Jonquera. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.