Figueres ha posat a licitació el projecte museogràfic per a la Casa Natal de Salvador Dalí, un espai pensat per a la descoberta de la figura de l’artista des d’un punt de vista nou, personal i històric. Mostrar «Les mil cares de Salvador Dalí». La Casa Natal es planteja com a subseu del Museu de l’Empordà, on hi haurà els serveis administratius i de caràcter general. S’espera complementar l’oferta actual i atraure també un públic no necessàriament exepert en art.

«Les mil cares de Dalí vol submergir el visitant en la personalitat enigmàtica i calidoscòpica de Dalí, i la seva relació amb la ciutat de Figueres i el territori creatiu de l’Empordà», reflecteix la memòria de la licitació per a la selecció d’idees per a la redacció i direcció del Projecte Museogràfic i direcció de les obres de la Casa Natal de Salvador Dalí a Figueres per 111.925 euros. La durada del contracte és de cinc mesos.

Diferents espais expositius

La Casa Natal comptarà amb una planta baixa on es preveu botiga, i el primer espai expositiu. A l’entresol, primera i segona planta, dos espais expositius més. Aquí es parlaria de Figueres i la notaria i a l’entresol, sobre la casa i l’entorn familiar.

A la primera s’abordaria el personatge íntim i l’espectacle. A la segona es comptarà amb la zona per a exposicions temporals i espai polivalent i s’oferirà la visió del Dalí Empordanès. Finalment, a la sotacoberta s’hi ubicarà una cafeteria.

L’objectiu és mostrar «abordar-lo des d’un nou punt de vista que pugui ser enriquidor respecte a l’oferta existent».

Per tant, es planteja, segons la memòria, la seva» dimensió humana i personal, i la relació amb Figueres i l’Empordà».

La Figueres de l’època

La memòria conté les primeres idees i la proposta per al disseny interior dels espais i el seu contingut. A la planta baixa s’espera mostrar els primers anys de la vida de l’artista i el context històric. Des de la notaria del pare mostrant la Figueres de l’època des de diferents punts de vista, entre els quals l’econòmic. Es podria reflectir el paper de la burgesia intel·lectual de Figueres a principi del segle XX.

El segon espai és l’entresol, on es vol donar a conèixer un retrat de Dalí des de la vessant més íntima, l’entorn familiar. Un artista amb «profunds interessos intel·lectuals i afany per assolir el coneixement del món científic del moment i que cerca la seva espiritualitat». Es descriuria la família, «el notari irascible, la sensible Felipa, el germà mort, la germana Anna Maria, l’àvia vestida de negre, i Caterina, la tieta». Professors, companys, fins arribar a ser el Dalí artista.

A la primera planta s’abordaria el Dalí íntim, el Dalí espectacle. «El personatge esdevé una obra d’art en si mateix: exagerat, prepotent, obsessiu, excessiu, provocador i engimàtic», es detalla. La memòria planteja mostrar el Dalí, marca global, el personatge exhibicionista, de performances i hapennings; el de pensaments profunds; el Dalí vist per Dalí; i les obsessions i jocs.

També el Dalí Empordanès que va cultivar la «fascinació per la seva terra», el paisatge de cap de Creus amb les roques, el de Figueres i els paisatges.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez, ha explicat que en aquest moment s’ha acabat la primera fase d’obres, que ha inclòs la consolidació i la millora de la part exterior i interior.

Acaba la primera fase d’obres

La segona fase inclourà la resta d’obres pendents i també la redacció de projecte museogràfic. Una vegada adjudicada la redacció hi ha cinc mesos per entregar la proposta, que es podria concretar una vegada acabats tots els treballs d’obra. Respecte al projecte museogràfic, Martínez constata que la sensació és que es tracta d’un bon plantejament que podria atraure públic.

Atraure un ampli públic no necessàriament expert en art

L’aspecte més personal espera atraure la curiositat del públic general, no necessàriament expert en art, que pugui veure’s atret per la fama internacional de l’artista, per la peculiar personalitat, pels aspectes més curiosos o íntims de l’artista. Des de l’Ajuntament de Figueres esperen atraure un públic que vingui a la ciutat interessat a apropar-se a la figura de Dalí, que trobarà una àmplia oferta entre la qual hi haurà la de la Casa Natal. La memòria també planteja atraure famílies amb fills. Famílies amb nivell sociocultural mitjà alt i acostumades a programar excursions en família. Finalment, el públic figuerenc i de la comarca. La idea és atraure entitats i que es puguin organtizar exposicions temporals, implicar el servei educatiu i organtizar-ne de complementàries. A la Casa Natal s’hi preveu un espai per a exposicions temporals.