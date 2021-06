L’entitat Iaeden ha presentat al·legacions a l’ordenança municipal de circulació de l’Ajuntament de Figueres per tal que s’adapti al nou marc legislatiu. Consideren que l’ordenança ha de ser més ambiciosa per resoldre el «col·lapse» que viu la ciutat. Demana una xarxa de carrils bici per a la circulació segura de les bicicletes i patins i una pacificació allà on es puguin crear.

L’entitat apunta que la ciutat de Figueres viu «un col·lapse de trànsit gairebé permanent» i que «es perden moltes hores de feina i de lleure en els embussos». Demanen al govern la creació d’una xarxa de carrils per a la circulació segura de les bicicletes i patinets. També demanen una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes i patinets; i l’aprovació d’una ordenança que regulés l’ús de la bicicleta i dels patinets per garantir que les mesures que reclamen no perjudiquin ni la mobilitat de les persones ni la seva seguretat.