Una trentena de persones van participar en la visita guiada que va organitzar l’Ajuntament de Vilafant per donar el tret de sortida al procés participatiu per definir els usos de Palol Sabaldòria, una jornada que va voler donar a conèixer aquest espai, que disposa de 9.000 m² on s’hi troben les restes arqueològiques, i la masia del S.XVI, amb un interior amb moltes possibilitats.

L’arquitecte Joan Falgueras va explicar in situ com va ser la rehabilitació de la masia, i el regidor de cultura de Vilafant, Xavi García, va mostrar l’espai exterior amb les diferents troballes arqueològiques que s’han fet al llarg de les diferents campanyes d’excavacions. En acabar la jornada, des de la consultoria IDEES, les encarregades de dinamitzar aquest procés participatiu, van recollir les primeres propostes dels assistents sobre els usos de futur d’aquest equipament.

«Estem molt satisfets de l’arrencada d’aquest procés participatiu, creiem que la gent ha gaudit de la visita i ha quedat impressionada dels espais dels quals disposa Palol. Tenim la sort de tenir un gran patrimoni, tant amb les restes arqueològiques com tot l’interior de la masia, per això hem cregut important ensenyar-lo i donar tota la informació perquè els veïns i veïnes puguin participar en aquest procés que hem arrencat», va destacar Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant en acabar la visita guiada.

La masia de Palol Sabaldòria està en la seva darrera fase de rehabilitació, ja que aviat començaran els treballs finançats per l’1,5% cultural i pels fons FEDER.

Els assistents van rebre un qüestionari per fer arribar les seves idees sobre els futurs usos de Palol Sabaldòria. Unes preguntes que també estaran en línia, al web de l’Ajuntament, durant el pròxim mes, per tal d’aconseguir la màxima participació. El qüestionari anirà acompanyat de fotografies i vídeos per ajudar els veïns a conèixer millor Palol i així puguin fer les seves aportacions informades.

Un cop recollides totes les idees, començarà una segona fase amb debats i tallers participatius per acabar de definir els usos de Palol Sabaldòria.