Les juntes de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs) i les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFAs) d’una desena de centres educatius de Figueres reclamen replantejar la ubicació definitiva de l’escola Carme Guasch. Les escoles Amistat, Anicet de Pagès, Joaquim Cusí, Josep Pallach. M. Àngels Anglada, Salvador Dalí i Sant Pau, instituts Alexandre Deulofeu, Cendrassos, i Narcís Monturiol han enviat una carta a l’alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, on expressen el seu suport al comunicat que a finals de juny van fer les direccions de quinze centres educatius de la ciutat. Hi ha alguns centres que no tenen AMPA o AFA i altres que encara no han signat el comunicat.

A l’escrit reiteren el que fa unes setmanes van dir públicament les direccions dels centres. Reclamen un pacte educatiu de ciutat i que es replantegi la ubicació definitiva de la futura escola. En aquest sentit, demanen que «es facin tots els tràmits oportuns per avançar en la línia que s’exposa a l’escrit». Es queixen que moltes de les accions que es prenen en l’àmbit educatiu a la ciutat, «més que consultades són exposades» i, a més, afegeixen, «les explicacions posteriors són parcials».

Les famílies d’aquests centres deixen clar el seu «malestar» perquè la participació de la comunitat educativa «no és real».

En el seu moment, a l’AMPA de l’escola Carme Guasch li va saber «greu» llegir aquest comunicat per part dels centres educatius i van respondre-hi recordant la complexitat que suposa tenir una escola en mòduls des de fa més de quinze anys i la satisfacció que és per ells que per fi l’administració s’hagi decidit a tirar-ho endavant.

Respecte al pacte educatiu de ciutat, hi estan d’acord en cercar el consens però deixen clar que per ells «és diferent el fet d’analitzar la problemàtica educativa que té la ciutat de Figueres amb la construcció de l’escola».

Els equips directius van signar conjuntament un comunicat denunciant la situació de l’escolarització a la ciutat i la ubicació definitiva que s’ha decidit per l’escola Carme Guasch i Darné, tal com va publicar el setmanari Empordà.

Un dels punts més destacats va ser la ubicació de l’escola . Tot i reconèixer «la bona notícia» de la futura construcció d’aquest centre que porta més de quinze anys en mòduls, lamenten la ubicació que finalment s’ha decidit. Un lloc que, consideren, «no resolt la inadequada distribució d’alguns centres de primària, al contrari ho accentua».

El Carme Guash porta més de 15 anys en barracons. Es va plantejar ubicar-la a l’antiga presó. Descartada aquesta opció es planteja construir-lo en un terreny proper on és actualment.