L'Ajuntament de Figueres ha anunciat un pla de xoc de 6,3 MEUR per reformar els equipaments esportius de la ciutat. El document preveu inversions fins al 2024, tot i que en una primera fase i durant els propers dos anys contempla destinar-hi 3,5 milions. L'equip de govern ha pres la decisió a l'espera de la construcció del nou pavelló, que va quedar desert però que preveu licitar durant el 2023. Entre les inversions previstes, hi ha millores a l'estadi Albert Gurt; una nova coberta per a la pista exterior del pavelló Rafael Mora; millores a la piscina descoberta i al pavelló Roser Llop així com noves cobertes de les pistes de les escoles Salvador Salí i Joaquim Cusí. La majoria d'aquestes intervencions s'executaran entre el 2022 i el 2023.

Figueres ha decidit posar fil a l'agulla a la mancança d'instal·lacions esportives a la ciutat, a l'espera de la construcció del nou pavelló. El projecte va quedar aturat després que el concurs quedés desert però l'Ajuntament tenia una partida reservada de 3,5 MEUR per fer-lo.

Per això, ha optat per tirar endavant un pla de xoc que en els propers dos anys doni resposta a les necessitats dels clubs esportius i els permeti continuar amb les seves activitats. De moment, s'hi destinaran aquest 3,5 MEUR però el projecte també contempla actuacions fins al 2024 i que sumen més de 6 MEUR. A tot això, caldrà sumar-hi la construcció del pavelló, que es podria licitar durant el 2023.

Des de l'Ajuntament remarquen que molts dels equipaments actuals no compleixen amb la normativa en matèria d'incendis i accessibilitat i no s'hi ha invertit res en els últims deu anys.

En concret, el pla preveu la construcció d'una tanca nova a l'estadi Albert Gurt, nous vestidors i reformar el tartan per un import total d'1,2 MEUR.

També contempla millores al pavelló Rafael Mora per valor de 550.000 euros. Concretament, la construcció d'una nova coberta de la pista exterior, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i millores d'accessibilitat.

Pel que fa a la piscina exterior, es milloraran les instal·lacions per adaptar-les a la normativa, es farà una climatització i s'hi construiran vestidors nous amb una inversió de 562.000 euros.

Al pavelló Rosep Llop, s'hi preveuen actuacions per valor de 772.000 euros. En concret, adequacions a la normativa d'incendis i accessibilitat i instal·lació de fibra òptica. A l'escola Salvador Dalí s'hi farà una nova coberta, s'hi posaran plaques i s'adequaran els vestuaris amb una inversió de 526.000 euros i a la Joaquim Cusí es faran millores a la coberta actual i es remodelaran els vestuaris per 110.000 euros.

D'altra banda, es preveu la construcció de pistes de petanca a la zona oest (70.000 euros) i millores al camp de futbol de la Marca de l'Ham. En concret, s'hi canviarà l'enllumenat i la gespa i es faran vestuaris nous. També es canviarà la gespa de l'estadi de Vilatenim i, de cares al 2024, es contempla traslladar les pistes de tennis al costat de les de pàdel, millorar els accessos del carrer Glòria Compte, aixecar un edifici d'entitats i una plaça dels Esports. Aquestes darreres actuacions amb una inversió estimada d'1,6 MEUR.

Un concurs desert

El mes de març l'Ajuntament va anunciar que aturava el projecte per construir el nou pavelló i que el replantejaria. El concurs per a la construcció de l'equipament, que estava xifrat inicialment en gairebé 6 MEUR, va quedar desert perquè cap de les empreses que hi optaven veien viable fer-lo tal i com estava previst.