L'Ajuntament de Roses ha començat aquesta setmana les obres per a la creació d'un equipament per a la pràctica de BTT pensat tant per a la vessant lúdica com competititva.

El circuit estarà situat entre l'escola Montserrat Vayreda i el camp de futbol de La Vinyassa.

El pressupost és de 44.515 € i es preveu que les obres tinguin una durada de dos mesos.

Roses amplia amb aquest nou projecte el conjunt d’instal·lacions i equipaments esportius municipals de què disposa (camps de futbol de la Vinyassa, piscina coberta, pavelló i pista polivalent coberts, estadi, camps de futbol i vòlei platja, pistes de petanca, skate parc i street workout, rocòdrom…), incorporant un nou circuit de bicicletes BTT de 1.200 m² de superfície.

El circuit es planteja en un emplaçament sense grans desnivells i superfície horitzontal que es dotarà d’obstacles, corbes i pendents, i que comptarà amb un disseny amb àmplies dimensions per facilitar la llibertat de moviment.

El recorregut incorporarà elements com dubbies, altiplans i peralts, així com troncs i pedres per crear els obstacles.

Les zones es determinaran per diferents trams d’edat, modalitat i nivell tècnic, de manera que pugui ser utilitzat tant per un usuari experimentat com per un principiant que pugui evolucionar i progressar al següent nivell.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament, Verónica Medina, remarca que "des de l'àrea d'Esports sentim una gran satisfacció per posar a l'abast de tothom aquest projecte que servirà per a consolidar l'esport local com a eina de transmissió de valors. Continuem treballant per unes instal·lacions diverses, segures i innovadores pel gaudi de la nostra gent".