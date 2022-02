L’Ajuntament de Roses posa a concurs per tercera vegada la gestió del bar de l’edifici de la SUF a la Riera Ginjolers. En les dues ocasions anteriors, un defecte de forma i que no s’hi va presentar cap empresa van impedir que es pogués adjudicar. L’edifici es va començar a projectar fa més d’una dècada. L’obra ha tingut múltiples entrebancs i es va inaugurar el 2020. El bar ha d’ajudar a dinamitzar.

Està a licitació per a la utilització privativa de l’espai de domini públic per a l’adjudicació de l’explotació del bar-restaurant de l’equipament cultural. El bar «ha d’oferir una imatge singular, atractiva i respectuosa per a tots els sectors de la població, col·laborant en el desenvolupament d’activitats que s’hi promocionin» a l’edifici cultural.

El pressupost de licitació anual és de 67.500 euros i per un període de cinc anys. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 24 de febrer i l’Ajuntament espera que en aquesta ocasió es pugui adjudicar. Hi hauria diverses empreses interessades.

L’edifici de la SUF està situat a la Riera Ginjolers i es va posar en marxa el setembre del 2020. ÉS un emblemàtic edifici de singularitat arquitectònica. Ha patit múltiples entrebancs durant més d’una dècada abans no ser una realitat. Fins i tot l’adjudicació del bar s’ha retardat i es considera un element més per donar vida a l’espai cultural.

L’actual edifici, el disseny arquitectònic, va guanyar un concurs d’idees, tot i que més tard es van fer algunes modificacions al projecte original. El projecte és obra del despatx Zero Cinc. El va projectar el govern de Magda Casamitjana (2007-2011) dins un dels plans de barris.

Però on s’ubica ja tenia història. Aquí hi havia li’edfici de la Societat Unió Fraternal (SUF), una entitat cultural de Roses que va cedir l’edifici a l’Ajuntament, a canvi de disposar d’un espai. Entre aquests solar d’on es va enderrocar l’edifici i dos més annexes, es va projectar la SUF.

La sala de ball de la SUF

L’edifici té 2172 metres quadrats. Compta de tres plantes. Al soterrani hi ha el magatzem; a la planta baixa, el vestíbul, i allotja la sala de ball de la la SUF (214 metres quadrats). ÉS un espai diàfan que es pot ampliar obrint una paret i que connecta amb el bar cafeteria (195 metres quadrats).

La planta primera és per Administració i oficines. La resta té altres usos diversos.

Havia d’estar acabar el 2016 però es va anar allargant. Els primers entrebancs ja van començar amb els enderrocs en trobar uralita, un material contaminant.

Durant l’obra van sortir altres entrebancs. Fins i tot va ser necessària una reunió de membres del consistori amb els responsables de l’obra a Madrid.

El consistori va arribar a sancionar l’adjudicatari de les obres amb 239.535 euros i la demora va fer perdre la subvenció del pla de Barris. Des de fa més d’un any però forma part del conjunt d’edificis singulars i culturals de la població on es porten a terme activitats.