Ahir, 10 de març, ens va deixar l’escriptor i esportista figuerenc Narcís Bagué i Boada, articulista habitual del Setmanari de l’Alt Empordà des dels anys vuitanta. Nascut a Salt el 1930, l’any 1958 es va traslladar a Figueres per motius professionals. Era empleat de banca i un consumat lector amb unes fortes conviccions progressistes. També va ser un apassionat de l’atletisme on va destacar com a fondista en curses de mitjana i llarga distància arribant a participar a les maratons de Berlín i Múnic. També va estar vinculat al Centre Excursionista Empordanès i Òmnium Cultural.

Com a home de lletres, va aprofundir en els treballs dels grans filòsofs de la història i en els seus articles sempre oferia interpretacions que ajudaven els lectors a situar-se en el temps i les circumstàncies. Com a escriptor ens va deixar diverses obres publicades, entre elles Idees i persones (1998) i El somni de la utopia (2011). «Escric perquè m’apassiona fer-ho, em sento transportat a una altra dimensió que em permet esplaiPr-me amb els meus pensaments i amb els dels altres», explicava. Va ser un ferm defensor de la democràcia i de la llengua catalana, al mateix temps que també es va mostrat proper als moviments obrers i a la lluita contra el franquisme. La cerimònia de comiat de Narcís Bagué i Boada té lloc avui a les quatre de la tarda, al Tanatori de la Funerària Vicens de Figueres. Posteriorment, el seu cos serà traslladat a Salt, la seva vila natal.