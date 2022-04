L'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) recupera aquesta primavera el Triumvirat Mediterrani, després que la pandèmia escapcés les dues últimes edicions. La fira celebrarà la XXVI edició el cap de setmana del 7 i 8 de maig amb una reestructuració del mercat i la incorporació de diverses actuacions al carrer ambientades en l'època greco-romana. Pel que fa al mercat, es concentrarà a l'entorn de la platja i es dividirà en sis zones. Cada una d'elles correspondrà a un déu diferent de la cultura grega i romana. A més, la lluita de gladiadors tornarà a fer-se, en aquest cas el diumenge 8 de maig a dos quarts d'una a la platja.

El Triumvirat Mediterrani torna a l'Escala aquest 2022 amb una edició que deixa enrere la pandèmia. El 2020 la fira es va cancel·lar a causa del confinament i l'any passat es va fer una edició limitada per les restriccions sanitàries. De cara a aquest any, el cap de setmana del 7 i 8 de maig el municipi farà un viatge al passat per reviure l'època greco-romana amb alguns canvis.

El primer d'ells és la reestructuració del mercat, que es concentrarà a la zona de la platja. A més, es potenciarà els productes de proximitat i donarà un protagonisme especial a les divinitats de l'antiga Grècia i Roma.

D'aquesta manera, els visitants podran trobar la zona d'Atenea dedicada a la saviesa i la cultura, la de Baco amb els vins de la DO Empordà, la de Ceres amb productes de la terra, la de Neptú dedicada a productes del mar, la d'Apol·lo per a la música i la d'Hermes destinada al comerç i l'artesania.

Per altra banda es recuperarà la lluita de gladiadors, que es farà el diumenge a dos quarts d'una a la zona de la platja. Aquest any, però, també hi haurà actuacions amb dotze actors del Galliner de Girona que aniran vestits de l'època. Cada un d'ells interpretaran personatges ficticis com ara esclaus, mercaders o filòsofs que recordaran la vida de l'època.

A més, el dissabte es farà una part de la programació de la fira que es farà al jaciment d'Empúries, on es farà una jornada de portes obertes de deu del matí a set del vespre. Al llarg de la jornada es faran tallers d'oficis i artesans, jocs, contacontes, visites romanes i exhibicions de reconstrucció militar romana.