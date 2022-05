L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes i ha determinat que l'aqüífer del Fluvià Muga torna a la situació de normalitat hidrològica després de sis mesos en alerta. Pel que fa a la resta, es manté la prealerta als embassaments del Ter Llobregat, capçalera del Ter, embassaments de Darnius Boadella, Empordà i estany de Banyoles.

Pel que fa a l’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a 22 municipis de l’Alt Empordà, se situa a 16,67 metres sobre el nivell del mar. En el moment de declaració de l'alerta, l'octubre passat, estava en 15,4 metres. L'ACA ha constatat que en el darrer mes i després d’un important increment fruit de les pluges del març, el nivell s’ha mantingut estable, fet pel qual s’ha decidit que aquesta unitat d’explotació torni a la situació de normalitat.

Sistemes en prealerta

Tot i que es manté la prealerta, els embassaments del Ter Llobregat han experimentat una lleugera pujada en els darrers 30 dies. Així, s'han situat al voltant del 59% de la seva capacitat, una xifra que suposa un increment d’un punt respecte a la darrera revisió. Aquest augment es deu a les pluges de les últimes setmanes, que han servit per incrementar lleugerament els volums en alguns embassaments (principalment al sistema Ter i a la Baells). Tot i això, no ha estat suficient per sortir de la prealerta, que es fixa quan les reserves estan per sota del 60%.

L’embassament de Darnius Boadella també ha continuat incrementant els seus volums. A principis de març estava al 40% de la seva capacitat i ara se situa al 68%. Tot i això, aquesta unitat d’explotació es manté en situació de prealerta.

En la prealerta no hi ha previstes restriccions en cap dels usos i les mesures van encaminades a l’ús de recursos no convencionals (dessalinització), la posada a punt per preparar la possible activació dels pous de sequera i l’aigua regenerada, a més de comprovar els plans d’emergència amb els ens locals i les entitats d’abastament d’aigua i de la preparació dels primers bans municipals.