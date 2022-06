S'accidenten a l'N-II a la Jonquera, abandonen el cotxe i causen un incendi

Els efectius d'emergències han estat enfeinats avui a primera hora del matí a la Jonquera.

Un cotxe s'ha accidentat quan circulava per la Nacional II, a l'altura del camí del cementiri, pels volts de les sis de la matinada.

Quan hi han arribat la Policia Local s'han trobat el cotxe abandonat al fons d'un talús i sense cap ocupant a l'interior.

El vehicle arran de la sortida de via que ha patit, ha acabat xocant contra un arbre i es desconeix, si ningú ha resultat ferit.

A causa de l'accident i segurament, perquè hi ha hagut fuita de líquids de la bateria, el cotxe s'ha encès.

Ha cremat en tota la seva totalitat, causant flames i fum que es podien veure si s'anava per aquesta carretera Nacional aquella hora.

Els Bombers s'han activat a un quart de set per aquest fet amb dues dotacions però han tingut més feina. Perquè les flames no només han afectat el vehicle sinó que s'han estès per la vegetació del voltant. A dos quarts de vuit han donat el servei per apagat i el foc per extingit. Un incendi que a banda del vehicle també ha afectat 200 metres quadrats de vegetació.

Investigació

La Policia Local de la Jonquera per la seva banda busca les persones implicades en l'accident i també, està recopilant dades sobre el vehicle, que d'entrada no figura com a sostret.