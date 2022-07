Policia Local de Roses i Mossos d’Esquadra han establert operatius d'investigació conjunta per perseguir i investigar els comportants imprudents incívics o vandàlics que puguin ser causa d'incendis forestals.

La policia està investigant actes vandàlics ocorreguts recentment a la zona esportiva de Roses on han estat cremats diversos contenidors d’escombraries.

La darrera reunió de coordinació mantinguda entre Policia Local de Roses i Mossos d’Esquadra ha establert la implementació d'aquests operatius.

Segons posa de manifest l'Ajuntament, l'objectiu és "màxima escrupolositat i resposta ferma davant qualsevol conducta que pugui suposar un risc a la seguretat ciutadana i al medi natural en matèria d’incendis forestals". És l'acord pres entre Policia Local de Roses i Mossos d’Esquadra, i que ha estat materialitzada amb la creació d’un dispositiu conjunt per investigar els casos detectats fins ara i tots aquells que es puguin produir durant l’estiu.

Constaten que "la perillositat que comportaments d’aquestes característiques poden suposar tant per a les persones com per a l’entorn natural, especialment davant d’episodis d’altes temperatures o vent i en condicions d’extrema sequera com les actuals, han produït la mobilització dels cossos de seguretat, que perseguiran i iniciaran línies d’investigació per identificar els infractors i causants d’aquests actes, podent-se obrir contra ells processos per la via penal en funció de la gravetat dels casos".